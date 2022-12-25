"باردو".. فيلم يطرح أزمة الجذور والهوية للمهاجرين‎‎

يبحث المخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو في الحالة النفسية للإنسان، والصراع الذاتي الناجم عن الهجرة من مكان المنشأ، وتبعات ذلك على الذات، في فيلم الدراما، المعروض حديثًا على نتفليكس.“BARDO”

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الصحفي "سيليفريو" الذي يقوم بدوره دانيال جيمينيز، الذي يعيش أزمة هوية مع ذاته بسبب الغربة عن وطنه المكسيك، حيث تطلب عمله، الهجرة عن موطنه الأصل للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 15 عامًا.

وبالرغم من نجاحه وتكريمه من الحكومة الأمريكية، إلا أن أزمة الجذور بقيت تلاحقه، وشدّه الارتباط العاطفي بالمجتمع المكسيكي، بالرغم من كثرة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجهها بلاده، بسبب الحروب السابقة مع أمريكا.

ويخوض سيليفريو صراعًا كبيرًا مع ماضيه، وذكرياته مع الأهل والأصدقاء، من أجل اكتشاف ذاته التي بدت تائهة في منحنيات الأحداث المتلاحقة في حياته، فهل ينجح في ذلك؟

تبدو رؤية المخرج، منذ اللحظة الأولى، مازجة للسريالية مع الواقع، إذ يلتقط المشهد الافتتاحي، صورة لِظل جسد يمشي فوق رمال الصحراء، ويبذل جهدًا كبيرًا، من أجل إيجاد طريق يمكنه الفرار إليه، لكنه في النهاية يحاول الطيران بعدما استنفد كل طاقته.

هذا الطرح الافتتاحي، يمكن إقرانه بخطة سير شخصية العمل، سيلفيريو، الذي مضي في طريق طويل خارج بلاده، وحينما وجد بأن هويته غير محددة، وبات تائهًا ما بين جذوره، والطور الشخصي الجديد، الذي تحقق بفعل إقامته في أمريكا، فتحولت الهوية في مسيرته إلى أزمة حقيقية.