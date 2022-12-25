"باردو".. فيلم يطرح أزمة الجذور والهوية للمهاجرين
يبحث المخرج المكسيكي أليخاندرو إيناريتو في الحالة النفسية للإنسان، والصراع الذاتي الناجم عن الهجرة من مكان المنشأ، وتبعات ذلك على الذات، في فيلم الدراما، المعروض حديثًا على نتفليكس.“BARDO”
تدور أحداث الفيلم حول شخصية الصحفي "سيليفريو" الذي يقوم بدوره دانيال جيمينيز، الذي يعيش أزمة هوية مع ذاته بسبب الغربة عن وطنه المكسيك، حيث تطلب عمله، الهجرة عن موطنه الأصل للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 15 عامًا.
وبالرغم من نجاحه وتكريمه من الحكومة الأمريكية، إلا أن أزمة الجذور بقيت تلاحقه، وشدّه الارتباط العاطفي بالمجتمع المكسيكي، بالرغم من كثرة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجهها بلاده، بسبب الحروب السابقة مع أمريكا.
ويخوض سيليفريو صراعًا كبيرًا مع ماضيه، وذكرياته مع الأهل والأصدقاء، من أجل اكتشاف ذاته التي بدت تائهة في منحنيات الأحداث المتلاحقة في حياته، فهل ينجح في ذلك؟
تبدو رؤية المخرج، منذ اللحظة الأولى، مازجة للسريالية مع الواقع، إذ يلتقط المشهد الافتتاحي، صورة لِظل جسد يمشي فوق رمال الصحراء، ويبذل جهدًا كبيرًا، من أجل إيجاد طريق يمكنه الفرار إليه، لكنه في النهاية يحاول الطيران بعدما استنفد كل طاقته.
هذا الطرح الافتتاحي، يمكن إقرانه بخطة سير شخصية العمل، سيلفيريو، الذي مضي في طريق طويل خارج بلاده، وحينما وجد بأن هويته غير محددة، وبات تائهًا ما بين جذوره، والطور الشخصي الجديد، الذي تحقق بفعل إقامته في أمريكا، فتحولت الهوية في مسيرته إلى أزمة حقيقية.
ورقة الزمن
اللعب بورقة الزمن لدى المخرج، جعل من الفيلم أكثر عمقًا، وجعل من الأحداث أكثر إثارة للأسئلة، فاقترنت طفولة سيلفيريو بالحالات التي يعايشها خلال عمله في تسجيل وصناعة الأفلام الوثائقية، وصارت صورة الضحايا والمهمشين في واقعه، هي صورة مكررة للحياة التي عايشها خلال طفولته، وهو ما زاد من اعتقاده بسخافة العالم.
فكان الزمن رهان المخرج لإقناع الجمهور بتحولات الشخصية الرئيسة، واعتمد في إبراز ذلك على أدوات كثيرة، منها السريالية في الكثير من المشاهد، عبر استعادة ذكريات الماضي، والعودة بالزمن إلى الخلف خلال رحلته.
ولم يتوقف التخيل في مشهد سيلفيريو مع أبيه، حيث تم تصغير جسده أمام أبيه، فبدا بجسد طفولي، وبرأس رجل خمسيني، وعاد خاضعاً لهيبة أبيه عن الحياة، في مشهد عاطفي مؤثر.
في جانب آخر، عمل المخرج على تعزيز رؤيته، بنقل الواقعية السحرية للجمهور، حيث ينقل الطبيب رسالة الطفل المولود حديثاً، ويقوم بإخبار الأب سيلفريو والأم لوسيا، بعدم رغبته في المجيء للعالم، والعودة لبطن أمه، وبالفعل يقوم الطبيب بإعادة الطفل لقناة الولادة في رحم الأم.
ويكرر المخرج أدواته المدهشة عبر إسقاط المعنى على المشهد، من خلال الحوار والصورة والتشكيل، حيث يجسد دانيال جيمينيز مشهداً خرافياً، حينما يصعد على أعلى تبة لكتلة أجساد المواطنين المكسيكيين الكادحين، ليحاجج أحد القديسين، حول فشل الموعظة في خلق واقع يتيح لهؤلاء حياة أكثر عدلاً.
وحين يمضي سيليفريو في الشوارع العامة، ليرى فتاة تسقط على الأرض مختنقة، فاقدة كل مشاعرها مع الحياة، لا ترغب إلا في السكون والتجمد، وحينما حاول أن يساعدها رفضت ذلك، وتكتمل رمزية المشهد الغريب، بتساقط جميع الناس في الشارع من حوله، بهذه الوضعية، ويختتم البناء الدرامي الخاص بالفكرة، بكادر مفتوح على وسعه، ممتلئ بآلاف الأجساد المجمدة، يقف سليفريو بينها مذهولاً، في إشارة من المخرج إلى عجز الصحافة والفن عن إعادة الحياة للعالم.
لكن هذا العمق الذي حملته مشاهد وأحداث الفيلم، خرج من حبكة مترامية الأطراف، فلا يمكن التقاط خط سير محدد تتشابك حوله الشخصيات، التي جاءت جميعها مكملة لخط سير الشخصية البطل، وكأن الفيلم يجسد سيرة ذاتية لا أكثر، ويكمن بصورة أخرى اعتبار كل مشهد أنه فيلم قصير، يجسد فكرة مختلفة لدى البطل، وكلها يمكن ربطها، بالتيه في الهوية، الذي رمت إلى تجسيده شخصية البطل عبر 160 دقيقة.
تشظي
فيما تناولت الأحداث تيه الهوية، عبر شخصية الابن الذي عاش طفولته كلها في أمريكا، واعتبرها وطنه الأول، فيما بقيت الابنة، في صراع مغاير، حيث تتطلع إلى العودة لبلادها والعيش هنالك.
هذا التشظي الذي تعيشه العائلة، وفي مقدمتها الأب سيليفريو، يرمي إلى المزيد من الأسئلة حول الجذور والهوية، والقدرة على التعايش لدى المجتمعات الجديدة للمهاجرين، حيث يصبح المرء مكوناً من نصفين، لا يستطيع التخلص من أي منهما، ويبقى على حافة الصراع دوماً، حول الأفضلية بين شِقّي هويته.
هي رسائل شاعرية إذن يطلقها المخرج، من خلال هذه المشاهد المكثفة بالمعنى، بأن العالم يمضي في قارب يميل للغرق، وبأن بنية المجتمعات تعرضت للفساد والعفن في جسدها، منتقداً انقسام العالم إلى طبقتي البرجوازية، والكادحين، لذا، وحسب رؤيته، يستمر الحزن كمكون أساسي في الصورة الجماعية للعالم.
وفي جانب الهيكل البنائي لدراما الفيلم، لا يمكن ملامسة شخصية أخرى حققت التواجد بشكل جدي داخل الأحداث، سوى شخصية لوسيا الزوجة "جريسيلدا سيسيلياني" التي لم تظهر إلا في مشاهد محدودة، لكنها كانت دائماً تكمل السيرة المجنونة التي مضى خلالها سيليفريو.
ويحمل العنوان "باردو"، هدفية لدى المخرج، تتسق مع سياق ورؤية الأحداث في الفيلم، وتنعكس على خط مسار الشخصية الرئيسية، حيث أن الكلمة في البوذية، تعني الحالة الوسط ما بين الموت والبعث، والبقاء على الحافة بين وسطين متناقضين، كما ويقول العنوان الفرعي للفيلم: تاريخ زائف لحفنة من الحقائق.
وفي جانب الإضاءة، استطاع فريق التصوير أن يجد طريقة لجذب العين، من خلال الإضاءات المختلفة في الكادر، المتمايزة في الشكل واللون والحجم، ومنها الثابت والمتحرك، وتم رصد انعكاسات الإضاءات على الوجه بذكاء، كأن يحرك الممثلون لمبة كبيرة مدلاة من السقف، أو أن يقوموا بإطفاء وإضاءة اللمبة بشكل متكرر، وبهذا تم الكشف عن أبعاد بصرية متباينة في نفس الكادر، وهو ما أضاف المزيد لكفاءة العمل.