أول تعليق من حسام حبيب بعد عودته لشيرين عبدالوهاب

قال الفنان حسام حبيب، في أول تعليق له على إعلان عودته إلى زوجته الفنانة شيرين، إن المشكلة من البداية كان على أمر بسيط ولا يستحق كل ما حصل.

وأضاف حسام حبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، "مشاكلنا كانت هبلة.. وتدخل الناس هو الذي ضخم الموضوع، ومشاكلنا مثل أي بيت، وتحدثت أنا وشيرين قبل الرجوع أننا لابد أن نركز في حياتنا، وأن نصلح من أنفسنا، وكل شخص منا يشرّف الآخر، وحياتنا الشخصية لن تظهر إلى العلن".

وتابع: "أنا أعذر الذين يكرهونني، لأنهم يحبون شيرين، وأنا كنت حزين على شيرين مثلهم".

وأعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجمعة، كتب كتابها على الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها الخميس كان بحضور الأصدقاء المقربين.

جاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

واعتذرت شيرين لـ حسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له مضيفة: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضان لـ"سحر" ولكن تم فكه.

أكدت شيرين أن حسام حبيب هو حب حياتها، واعدة جمهورها أنها ستعود لهم من جديد وستقدم المزيد من الأغاني ولن تفتح باب الخصوصيات ثانيا.

وأشارت إلى أن حسام حبيب هو من طلب منها العودة لها وهي وافقت على الفور، مؤكدة أن حسام إنسان جيد، ولا يتدخل في أي أمور شخصية تخصها.