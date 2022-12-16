بعد توقف 18 عاما.. عودة مهرجان الأغنية الليبية
انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، الدورة الخامسة لمهرجان الأغنية الليبية الذي توقف طيلة 18 عاما.
المهرجان أُقيم لأول مرة عام 1956 في طرابلس ثم أقيمت دورته الثانية عام 2002 وجاءت دورته الثالثة في بنغازي عام 2003 وبعدها الدورة الرابعة في 2004 بمنطقة الجفرة.
وبعد توقف دام 18 عاما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بعودة المهرجان ضمن فعاليات (طرابلس عاصمة الإعلام العربي) بهدف إعادة إحياء الفن في ليبيا.
ويهدي المهرجان هذه الدورة التي تقام على مدى ثلاثة أيام لروح الفنان الراحل محمد حسن (1946-2017) أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية الليبية.
وينظم المهرجان الذي تشرف عليه قناة "ليبيا الوطنية" مسابقة للمواهب الليبية في مجال الغناء يتنافس على جوائزها 20 متسابقا من بين 74 انطبقت عليهم شروط المسابقة.
واستمع الحضور في حفل الافتتاح الذين كان من بينهم مجموعة من الفنانين العرب، إلى عشرة متسابقين منهم جمعة نجم وعلي الشريف وانتصار عطية وأيوب العربي بينما يظهر على المسرح غدا الجمعة باقي المتسابقين.
وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الموسيقار علي الغناي وعضوية كل من الملحن والمطرب رمضان كازوز والشاعر محمد الدنقلي والمغني حسين الجيلاني.