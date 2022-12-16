بعد توقف 18 عاما.. عودة مهرجان الأغنية الليبية

انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، الدورة الخامسة لمهرجان الأغنية الليبية الذي توقف طيلة 18 عاما.

المهرجان أُقيم لأول مرة عام 1956 في طرابلس ثم أقيمت دورته الثانية عام 2002 وجاءت دورته الثالثة في بنغازي عام 2003 وبعدها الدورة الرابعة في 2004 بمنطقة الجفرة.