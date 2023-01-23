تيم حسن يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "الزند"

وأضاف الفنان السوري خلال لقاء تلفزيوني على هامش حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" المقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض: "المسلسل تدور أحداثه في عام 1900 تقريبا، يحكي عن تلك الفترة من حياة أبناء بلاد الشام، قصصنا، وحكايتنا، ونسيجنا الاجتماعي، وإن شاء الله يكون مشوقا وينال إعجاب الجمهور".

وتابع تيم: "معنا كاتب مميز وهو عمر أبي سعدى ومن إنتاج شركة الصباح، وإن شاء الله ينال إعجابكم".

يذكر أن الفنان تيم حسن حقق نجاحا كبيرا بفيلم "الهيبة"، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.