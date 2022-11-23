كاميلا تظهر بتاج الملكة إليزابيث بعد أقل من شهرين على وفاتها

ظهرت كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، بتاج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال مأدبة رسمية أقيمت أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام، بحضور سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.

واختارت كاميلا، البالغة 75 عاما، تاج الملكة الراحلة المصنوع من أحجار الياقوت الأزرق البلجيكي، بينما ارتدت فستانا أزرق من قماش الدانتيل، من توقيع مصمم الأزياء البريطاني "بروس أولدفيلد".

وحرصت كاميلا على وضع قلادة وسوار متناسقين مع التاج والفستان، كما علقت وساما ملكيا على كتفها.

وذكرت مجلة "بيبول" أن كاميلا اختارت في هذا الحدث، ارتداء المجموعة الكاملة من مجوهرات "جناح الملك جورج السادس الفيكتوري".

وتعود قصة هذا الجناح إلى الملك جورج، الذي أهدى ابنته الأميرة إليزابيث آنذاك، التاج والقلادة والأقراط كهدية في زفافها عام 1947.