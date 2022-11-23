كاميلا تظهر بتاج الملكة إليزابيث بعد أقل من شهرين على وفاتها
ظهرت كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، بتاج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال مأدبة رسمية أقيمت أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام، بحضور سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا.
واختارت كاميلا، البالغة 75 عاما، تاج الملكة الراحلة المصنوع من أحجار الياقوت الأزرق البلجيكي، بينما ارتدت فستانا أزرق من قماش الدانتيل، من توقيع مصمم الأزياء البريطاني "بروس أولدفيلد".
وحرصت كاميلا على وضع قلادة وسوار متناسقين مع التاج والفستان، كما علقت وساما ملكيا على كتفها.
وذكرت مجلة "بيبول" أن كاميلا اختارت في هذا الحدث، ارتداء المجموعة الكاملة من مجوهرات "جناح الملك جورج السادس الفيكتوري".
وتعود قصة هذا الجناح إلى الملك جورج، الذي أهدى ابنته الأميرة إليزابيث آنذاك، التاج والقلادة والأقراط كهدية في زفافها عام 1947.
ويُعتقد أن هذه المجوهرات تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، أما السوار فيعود إلى ستينيات القرن الماضي.
وتعد زيارة رئيس دولة جنوب أفريقيا، أول حدث رسمي للعائلة المالكة البريطانية في استضافة الرؤساء منذ جائحة كورونا، أي منذ 3 أعوام، وكان آخرها استقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019.
وقدم رجال قصر باكنغهام لمحة عن الاستعدادات لهذه المأدبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي.
ونشرت العائلة المالكة في صفحتها الرسمية على "تويتر" لقطات لفريق الطهي أثناء إعداد المأدبة.
وأظهرت الصور طاهياً يصنع حلويات قُدمت في نهاية المأدبة، حيث صممها على شكل زهرة "بروتي" الشهيرة في جنوب أفريقيا.
وقالت مجلة "بيبول": "قدم القصر في المأدبة مجموعة متنوعة من الأصناف التي تضمنت سمك القد المشوي مع الفطر البري والكمأة، والطيور المحشوة بالخضار، والبطاطا المقلية، وأطباقا من سلطة الجزر واللفت والقرع".