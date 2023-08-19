لماذا تفوق محمد سعد وأحمد حلمي على محمد رمضان في الأغاني
تستمر المقارنات بين الفنانيين على الدوام، إذ تصدر مقارنات عدة عبر مواقع التواصل حول أغاني محمد رمضان وقياس نجاحها بأغاني كل من أحمد حلمي ومحمد سعد المقدمة في السينما.
فبالرغم من نجاح وانتشار أغاني محمد رمضان التي يقدمها منفردا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن أغنية "قوم بالليل لا قوم بالصبح" التي قدمها أحمد حلمي ما تزال خالدة في أذهان الشباب.
فقد غنى كل من أحمد حلمي ومحمد سعد أغاني عدة في أفلامهما منذ أكثر من 20 عاما وتأثر الجمهور بها لدرجة أنها ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا ويسمعها الجميع بلا كلل ولا ملل.
أشهر الأغاني التي ما تزال حتى اليوم موجودة بسجلات البحث على معظم هواتف الشباب التي قدمها أحمد حلمي بأفلامه واشتهر بها، "أنا لما حبيبتي هتكبر" من فيلم مطب صناعي، و"ماما" من فيلم عسل أسود، ويا علي من فيلم صايع بحر، وروق وأفريقيا من فيلم ميدو مشاكل.
ومن أبرز الأغاني التي بقيت في الوجدان وغناها محمد سعد "حب إيه" من فيلم اللمبي، و"اللي منك منك" في فيلم اللمبي 8 جيجا، و"طالع خلاص بكره براءة" من فيلم اللي بالي بالك، و"حب إيه" من فيلم اللمبي، و"ياللي نسيت الغرام" من فيلم بوحة التي تفوقت بدورها ووصلت إلى الجماهير أكثر من أي أغان أخرى قدمت في السينما.
والمقارنات بين الفنانين جاءت لأنهم يقدمون نفس الأعمال وكسبوا شهرة كبيرة، من خلال تقديم هذا النوع من الأغاني داخل الأفلام.
في غضون ذلك، قدم محمد رمضان الكثير من الأغاني خلال السنوات الماضية، إلا أن الجماهير يفضلون أغاني محمد سعد وأحمد حلمي رغم مضي الكثير عليها بسبب حبهم لها.