لماذا تفوق محمد سعد وأحمد حلمي على محمد رمضان في الأغاني

تستمر المقارنات بين الفنانيين على الدوام، إذ تصدر مقارنات عدة عبر مواقع التواصل حول أغاني محمد رمضان وقياس نجاحها بأغاني كل من أحمد حلمي ومحمد سعد المقدمة في السينما.

فبالرغم من نجاح وانتشار أغاني محمد رمضان التي يقدمها منفردا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن أغنية "قوم بالليل لا قوم بالصبح" التي قدمها أحمد حلمي ما تزال خالدة في أذهان الشباب.

فقد غنى كل من أحمد حلمي ومحمد سعد أغاني عدة في أفلامهما منذ أكثر من 20 عاما وتأثر الجمهور بها لدرجة أنها ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا ويسمعها الجميع بلا كلل ولا ملل.

أشهر الأغاني التي ما تزال حتى اليوم موجودة بسجلات البحث على معظم هواتف الشباب التي قدمها أحمد حلمي بأفلامه واشتهر بها، "أنا لما حبيبتي هتكبر" من فيلم مطب صناعي، و"ماما" من فيلم عسل أسود، ويا علي من فيلم صايع بحر، وروق وأفريقيا من فيلم ميدو مشاكل.