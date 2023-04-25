قناة "الصحراء" السعودية تودع جمهورها بعد 15 عامًا من البث

ودعت قناة "الصحراء" السعودية، جمهورها، معلنة عن توقف خدمة البث، الذي استمر نحو 15 عامًا، نهائيًّا بعد 6 أيام.

وأعلنت القناة عبر تغريدة لها في حسابها على "تويتر" عن توقفها بالتعليق: "وداعًا، بعد ١٥ عامًا من خدمة الموروث تودعكم الصحراء بعد 6 أيام".