قناة "الصحراء" السعودية تودع جمهورها بعد 15 عامًا من البث
ودعت قناة "الصحراء" السعودية، جمهورها، معلنة عن توقف خدمة البث، الذي استمر نحو 15 عامًا، نهائيًّا بعد 6 أيام.
وأعلنت القناة عبر تغريدة لها في حسابها على "تويتر" عن توقفها بالتعليق: "وداعًا، بعد ١٥ عامًا من خدمة الموروث تودعكم الصحراء بعد 6 أيام".
وانطلقت القناة التي يملكها مشعل بن خالد بن حثلين في عام 2007 من العاصمة الرياض، كقناة مختصة في الموروث الشعبي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج وأيضًا المنطقة العربية.
واهتمت القناة بشكل خاص بنقل الفعاليات التراثية والوطنية والأشعار والقصائد التراثية.
وأشاد مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي بالقناة وما قدمته طوال هذه السنوات، وعلق أحمد غانم: "قناة قدمت برامج متنوعة وحضرت في مناسبات الوطن وخدمت الموروث الشعبي نتمنى ألا نفقدها .. إن كانت تحتاج لبرامج أو مسابقات تضيف إليها موارد مادية بدل الاعتماد على الإعلانات إضافة لإعادة تغطيات وعرض المناسبات بمبلغ مالي مناسب للجميع .. إضافة إلى تنويع متابعيها ببرامج متنوعة".
وعبَّر الصحافي وديّان الفهمي عن حزنه لتوقف القناة: "خبر محزن إغلاق قناة مثل قناة الصحراء التي قدمت للموروث الشعبي الشيء الكثير على مدى سنوات عديدة، سوف نفتقدكم في التغطيات الإعلامية الوافية لكل ما يخص عالم الإبل والفنون الشعبية، شكرًا لكم على ما قدمتم.. دمتم بخير".
وقال الشاعر ناصر غالب التميمي: "فقدكم والله خسارة يا قناة الصحراء والله ما استانس الا لين أشغل هالقناه واشوف سوالف الشيبان الطيبين والسجات والقصيد الزين .. لن نقول وداعًا،، ولكن إلى اللقاء".