لبنان.. كيف وُجدت ميشيل الحجل بعد فتح قبرها؟

كشف فتح قبر الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان ميشيل الحجل في العام 2016، عن مفاجأة كبيرة بعد 4 سنوات على وفاتها نتيجة صراع مع مرض السرطان.

وخطف الموت الشابة عام 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أن ألهمت مواجهتها للمرض الخبيث الكثيرين في لبنان وخارجه، إذ انتصرت في مرحلة على المرض، لكنه عاد ليخطف حياة الشابة.

وحظيت في ذلك الوقت بحملات دعم وحب لقاء رسائل الأمل والصمود، التي بثتها في نفوس متابعيها الكثر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.