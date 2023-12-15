وفاة المغني البرازيلي "بيدرو هنريكي" على المسرح
تُوفي المغني البرازيلي الشاب بيدرو هنريكي على خشبة المسرح خلال عرض مباشر، يوم الأربعاء.
وقالت صحف محلية إن المغني الذي يبلغ من العمر 30 عامًا فقط، تعرض لجلطة قلبية أودت بحياته، خلال حفل موسيقي في مدينة فييرا دي سانتانا، شمال شرق البرازيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثّق لحظة وفاة هنريكي، الذي كان يتفاعل مع الجمهور قبل أن يسقط مغشيًا عليه.
وبعد لحظات، هرع الجميع لمساعدة هنريكي، الذي تم نقله لاحقًا إلى عيادة قريبة، حيث أُعلن عن وفاته.
ووفقًا للراديو المحلي "93"، أكدت شركة تسجيلات هنريكي أن سبب وفاة الفنان كان تعرضه لنوبة قلبية حادة، قائلة: "هذا موقف صعب للغاية، ولا نملك أي تفسير، علينا فقط أن نتقبل إرادة الله".
وأضافت: "كان هنريكي شابًا مرحًا وصديقًا للجميع، وكان طفلاً وزوجًا وأبًا مخلصًا للغاية".
يذكر أن "هنريكي" متزوج من سويلان باريتو، وله ابنة تدعى زوي، وُلدت في 19 أكتوبر الماضي، واحتفل ببلوغها الشهر قبل أيام عبر منشور على إنستغرام.