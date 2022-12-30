المسلسل العماني "منا وفينا".. قضايا اجتماعية بقالب كوميدي
بدأت مؤخرا عمليات تصوير المسلسل العُماني الجديد "منا وفينا" المرتقب عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
ودارت كاميرات تصوير المسلسل الاجتماعي في ولاية نزوى في محافظة الداخلية العمانية، عقب قرابة 3 أشهر من التحضيرات لتصويره الذي سيتصدى لإخراجه الفنان السوري عارف الطويل.
وسيُسلط العمل الذي سينتجه تلفزيون سلطنة عُمان الضوء على قضايا اجتماعية يتم طرحها بقالب كوميدي، مع الحرص على إبراز التراث العُماني من ناحية الزي وأماكن التصوير.
ونشر المخرج السوري عارف الطويل عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من موقع التصوير.
وأكد الطويل من خلال المنشور قضاء ساعات طويلة يوميا في تصوير العمل ليكون من ضمن الأعمال التي ستُعرض في شهر رمضان.
ولم يكشف الطويل عن تفاصيل العمل الجديد واكتفى بالتشويق له بمقاطع وصور أثنى من خلالها على تراث السلطنة.
يذكر أن العمل من تأليف الكاتب يوسف الحاج وعصام الزدجالي وبطولة كوكبة من نجوم الدراما في السلطنة وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبدالرسول، محمد نور، طالب محمد، عصام الزدجالي، عبدالله الغافري (أبو حميد)، مشهورة مواقع التواصل نعيمة المقبالي، المشهور مبارك المعشني (امبورك)، أشرف المشيخي (شروفان)، شبير العجمي، سلطان البلوشي، وآخرون.
ويعتبر مسلسل "منَا وفينا" المسلسل العُماني الثاني الذي يُخرجه الفنان عارف الطويل عقب استئناف الإنتاج العماني بعد توقف طويل فرضته جائحة كورونا.