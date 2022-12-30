المسلسل العماني "منا وفينا".. قضايا اجتماعية بقالب كوميدي

وسيُسلط العمل الذي سينتجه تلفزيون سلطنة عُمان الضوء على قضايا اجتماعية يتم طرحها بقالب كوميدي، مع الحرص على إبراز التراث العُماني من ناحية الزي وأماكن التصوير.

ونشر المخرج السوري عارف الطويل عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من موقع التصوير.

وأكد الطويل من خلال المنشور قضاء ساعات طويلة يوميا في تصوير العمل ليكون من ضمن الأعمال التي ستُعرض في شهر رمضان.