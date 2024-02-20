محمد قنوع.. الحاضر الغائب في رمضان 2024

انتظر العمل بفارغ الصبر

من جهته، كشف منتج العمل أحمد الشيخ عن أهمية الشخصية التي يؤديها قنوع في "مال القبان"، حيث كان الأخير ينتظر عرضه بفارغ الصبر.

وعلّق الشيخ على البوستر الخاص بقنوع عند نشره عبر صفحته على إنستغرام "بعرف قديه كان يعنيلك هالدور وهالعمل، كنت بتمنى تكون أول واحد عم يتصل فيي، الله يرحمك ويغفرلك ويكتبلك الجنة، اشتقنالك الحاضر الغائب محمد قنوع".

وحضور الممثل الراحل في الموسم الرمضاني القادم لن يقتصر على مسلسل "مال القبان"، إذ له مشاركة مهمة أيضاً في مسلسل "كانون" الذي تأجل عرضه من العام الماضي، وتدور أحداثه في "سوق الحرامية"، متناولاً موضوعات شائكة تهم الشارع السوري بينها المخدرات، وتزوير العملات.

يذكر أن محمد قنوع من مواليد 26 سبتمر 1973 بدأ مسيرته في المسرح وشارك في جميع الأعمال المسرحية لمسرح الدبابيس الناقد، ولمع نجمه في مسلسل مرايا وله ما يزيد على الـ140 عملاً تلفزيونياً، وترأس في أواخر حياته الإدارة العامة لشركة ABC للإنتاج الفني.