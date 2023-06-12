حسين الجسمي يوجه كلمة واحدة لجمهوره الأردني فما هي؟

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم الأحد، عن امتنانه للجمهور الأردني عقب حفل أحياه قبل أيام في العاصمة الأردنية عمّان.

وكتب الجسمي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "ممنون"، مرفقا عددا من الصور التي أظهرت الحضور الجماهيري الكبير.