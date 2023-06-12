حسين الجسمي يوجه كلمة واحدة لجمهوره الأردني فما هي؟
أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم الأحد، عن امتنانه للجمهور الأردني عقب حفل أحياه قبل أيام في العاصمة الأردنية عمّان.
وكتب الجسمي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "ممنون"، مرفقا عددا من الصور التي أظهرت الحضور الجماهيري الكبير.
وأحيا الجسمي ليلة غنائية على المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان قبل أيام، بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين في الأول من حزيران.
ووفق الشركة الموزعة للتذاكر، فإن الحفل الذي سرعان ما نفدت تذاكره فور الإعلان عنه قبل أسابيع هو هدية من دولة الإمارات إلى الشعب الأردني.
وشهد الحفل حضورا رسميا، حيث حضر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين، وسط حشد كبير من الجماهير في المدرج الأثري.