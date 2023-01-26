هل تسبب كتاب "لماذا يا صديقتي؟" برفع إلهام الفضالة دعوى على هيا الشعيبي؟
أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن رفع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، دعوى قضائية ضدها، بتهمة "إساءة استعمال هاتف".
وقالت الشعيبي عبر فيديو بثته في حسابها في "سناب شات" إن اتصالا وردها من مركز الشرطة، يبلغها أنه تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل الفضالة.
وتابعت بالقول: "انا ما أدري، متى أخلص من هالأفلام والله ما أدري".
وأضافت هيا الشعيبي أن "بعض الأشخاص يراقبون تصرفاتك خطوة بخطوة، بهدف أذيتك".
وطالبت الشعيبي مواطنتها الفضالة دون أن تسميها، بالتركيز على "أعمالها الناجحة": " لما الواحد يكون قاعد وطرف آخر يدور وراه ويمشي وراه، وقاعدله عالوحدة، ويراقب تحركاته ويراقب تصرفاته، هاي شو اسمها، بالله عليكم، ما أدري لمتى، الواحد لاعت جبده، يبه بنجاح أعمالكم، بنجاح أعمالكم، يبه خليكم".
وألمحت أن "الفضالة فعلت ذلك، كونها تدرك أنها ظلمتها": "الناس ما دري تجذب وتصدق عمرها، يبى ما حدا يسوي شذي إلا للي باله مب مرتاح، شو مسوي، ظلم اضطهاد، تكلم حفر، يللا باشر نروح مباحث الرقة ونشوف شو السالفة".
وكعادتها، لم تشأ الفنانة إلهام الفضالة تقديم أي إيضاح أو الرد بشكل مباشر عن سبب رفعها القضية، لكنها اكتفت في ما يبدو بالرد بأغنية "الدنيا ربيع" للفنانة المصرية سعاد حسني.
ولم يتضح سبب رفع إلهام الفضالة قضية جديدة على الشعيبي، لكن خطوتها أتت مباشرة بعد إعلان هيا الشعيبي عن قرب إصدارها كتابا يتناول "غدر الأصدقاء"، لافتة إلى وجود فصل فيه بعنوان "لماذا يا صديقتي؟".
ويعتبر هذا الخلاف أحدث خلاف بين الفنانتين اللتين اشتعلت أزمة بينهما، بعد صداقة استمرت سنوات، تبادلتا فيها الاتهامات والتهديدات والقضايا.