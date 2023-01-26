هل تسبب كتاب "لماذا يا صديقتي؟" برفع إلهام الفضالة دعوى على هيا الشعيبي؟

أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن رفع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، دعوى قضائية ضدها، بتهمة "إساءة استعمال هاتف".

وقالت الشعيبي عبر فيديو بثته في حسابها في "سناب شات" إن اتصالا وردها من مركز الشرطة، يبلغها أنه تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل الفضالة.

وتابعت بالقول: "انا ما أدري، متى أخلص من هالأفلام والله ما أدري".