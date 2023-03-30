إصابة إيمان العاصي في "رامز نيفر إند"

أُصيبت الفنانة المصرية إيمان العاصي، بجزع في رقبتها أثناء حلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال، حيث اشتكت أثناء المقلب من ألم برقبتها.

ووقعت "العاصي" ضحية رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز نيفر إند" الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، حيث تعرضت لمقلب "الغسالة".

وفور اكتشاف "العاصي" للمقلب انهالت بالسباب والضرب على رامز جلال، الذي تجمعها به صداقة قوية.

وكان رامز جلال قد سخر من "العاصي" في بداية المقلب، حيث وصفها بأنها سيئة الاختيار، وترفض الأعمال الجيدة التي من الممكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا، وتوافق على الأعمال الرديئة.