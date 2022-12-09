مسلسل "هاري وميغان" يثير الجدل بسبب السخرية من الملكة
كشف مصدر رفيع من داخل القصر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العائلة المالكة البريطانية أصيبت بالحزن الليلة الماضية، بعد عرض أول 3 حلقات من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان على نتفليكس.
وقالت العائلة الملكية إن المسلسل تضمن "سخرية" من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وعدد من أفراد العائلة الملكية، إذ ظهرت ميغان في أحد المشاهد وهي تسخر من تحية الملكة، بينما تنحني بشكل مبالغ فيه.
وكشفت ميغان، 41 عامًا، عن التقاليد المتبعة داخل القصر الملكي قائلة: "إنها سريالية"، مشبهة مراسم العشاء داخل القصر بالنظام المبتذل في العصور الوسطى.
وأضافت دوقة ساسكس، مستذكرة عشاءها الأول مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون: "كنت أرتدي الجينز الممزق والتقيتهم حافية القدمين.. لم أكن أدرك أن هذا أمر مزعج لكثير من البريطانيين".
كما هاجم هاري وميغان في المسلسل النظام الملكي البريطاني، حيث وصفاه بالعنصري.
وانتقد هاري، 38 عاماً، مستوى كراهية أفراد العائلة المالكة البريطانية لزوجته ميغان وطفلهما آرتشي، قائلا: "وظيفتي هي الحفاظ على أمن عائلتي".
وادعى دوق ساسكس أن هناك قدرا هائلاً من التحيز اللاواعي داخل العائلة المالكة البريطانية في التعامل مع الأشخاص على أساس لون البشرة، زاعماً أن ميغان عوملت بشكل مختلف عن عرائس القصر بسبب لونها.
كما قال: "والدتي الراحلة ديانا لم تكن محمية أمنياً، ولم أكن أريد أن يتكرر الأمر مع زوجتي ميغان".
وأشار في حديثه إلى أن أفراد العائلة المالكة الذكور مثل شقيقه ويليام ووالده تشارلز يتزوجون من أشخاص تتناسب مع "القالب"، بدلاً من اتباع قلوبهم.
وهاجم الزوجان أيضاً وسائل الإعلام البريطانية، وتحدثا عن قصة إخبارية بعنوان "فتاة هاري"، والتي كانت موجهة ضد ميغان بسبب أصولها الإفريقية.
وقال هاري معلقا: "من واجبي الكشف عن الفساد في وسائل الإعلام البريطانية".
يذكر أن العائلة المالكة البريطانية رفضت إصدار تعليق رسمي على المسلسل، وهو الأمر الذي يوضحه العمل منذ بدايته.
الأمير هاري حزين
وقال مصدر من داخل القصر الملكي إن الأسوأ لم يأت بعد، وأن الأمير ويليام حزين لأن شقيقه هاري ابتعد عن عائلته، رغم أنهما كانا قريبين جداً لسنوات طويلة.
وتابع المصدر: " ويليام يشعر بالخيانة بعد أن سمح هاري لنفسه بالهجوم عليه وعلى زوجته كيت".
وأصدرت "نتفليكس" 3 حلقات من المسلسل صباح أمس الخميس، والتي عرضت خلالها قصة حب الزوجين، وهجومهما على النظام الملكي والحكومة في بريطانيا، ومن المتوقع إطلاق الجزء الثاني من العمل، الذي يتضمن 3 حلقات أخرى في 15 ديسمبر المقبل.