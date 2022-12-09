مسلسل "هاري وميغان" يثير الجدل بسبب السخرية من الملكة

وأضافت دوقة ساسكس، مستذكرة عشاءها الأول مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون: "كنت أرتدي الجينز الممزق والتقيتهم حافية القدمين.. لم أكن أدرك أن هذا أمر مزعج لكثير من البريطانيين".

كما هاجم هاري وميغان في المسلسل النظام الملكي البريطاني، حيث وصفاه بالعنصري.

وانتقد هاري، 38 عاماً، مستوى كراهية أفراد العائلة المالكة البريطانية لزوجته ميغان وطفلهما آرتشي، قائلا: "وظيفتي هي الحفاظ على أمن عائلتي".

وادعى دوق ساسكس أن هناك قدرا هائلاً من التحيز اللاواعي داخل العائلة المالكة البريطانية في التعامل مع الأشخاص على أساس لون البشرة، زاعماً أن ميغان عوملت بشكل مختلف عن عرائس القصر بسبب لونها.

كما قال: "والدتي الراحلة ديانا لم تكن محمية أمنياً، ولم أكن أريد أن يتكرر الأمر مع زوجتي ميغان".

وأشار في حديثه إلى أن أفراد العائلة المالكة الذكور مثل شقيقه ويليام ووالده تشارلز يتزوجون من أشخاص تتناسب مع "القالب"، بدلاً من اتباع قلوبهم.

وهاجم الزوجان أيضاً وسائل الإعلام البريطانية، وتحدثا عن قصة إخبارية بعنوان "فتاة هاري"، والتي كانت موجهة ضد ميغان بسبب أصولها الإفريقية.

وقال هاري معلقا: "من واجبي الكشف عن الفساد في وسائل الإعلام البريطانية".

يذكر أن العائلة المالكة البريطانية رفضت إصدار تعليق رسمي على المسلسل، وهو الأمر الذي يوضحه العمل منذ بدايته.