عقيل الرئيسي زوج فرح الهادي يهاجم منتقدي بذخهما (فيديو)

استنكر الفنان الكويتي عقيل الرئيسي زوج الفنانة الكويتية فرح الهادي، تعليقات بعض متابعيهم على مواقع السوشال ميديا، بشأن أنهم لم يدفعوا شيئًا مقابل شراء وتجهيز بيتهم الجديد، موضحًا أن مفهوم البعض عن حياة المشاهير خاطئ تمامًا، خاصة أنهم يعتقدون أنهم يحصلون على كل شيء دون مقابل مادي.

وقال عقيل، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “سناب شات “: “طالعة هبا جديدة ودي اسولف فيها.. ياجماعة نزلنا بوست على إنستغرام لبيتنا الجديد أنا وفرح.. فكتبين لنا حتى بيتكم ببلاش.. الله يسمع منكم إذا بيتنا ببلاش”.

وأضاف: “يعني مرات أقرأ الكومنتات واتصدم مافي إنسان ينحط في بيته كل هالديكورات ويتقال ببلاش.. العرس كله كمان قولتوا عليه ببلاش”.

ووجه رسالة إلى من يدعون ذلك، قائلاً: “حبيت أقول حق البعض اللي على بالهم بيت المشهور فري حتى الماي اللي بيشربها ببلاش.. كل ما تكتبون هالكومنت راح أقول إله يسمع منكم”.

وكان الفنان الكويتي عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي، قد أقاما منذ أيام حفل زفاف ثانيًا لهما، وذلك بالتزامن مع مرور عام على زواجهما.

وكانت فرح الهادي قد أعلنت منذ أسابيع، اتفاقها مع زوجها عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثانٍ بالتزامن مع عيد زواجهما يوم 31 ديسمبر.

وتميز حفل الزفاف بالديكورات الراقية والفخامة، فضلًا عن قيامهما بتوزيع هدايا على كل الحاضرين، كنوع من أنواع التذكار بهذه المناسبة.