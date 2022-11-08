بطل "شعبية الكرتون" الفنان الإماراتي محمد بن فاضل يطلب الدعاء له

ظهر الفنان الإماراتي محمد بن فاضل في مقطع فيديو بثه مخرج مسلسل "شعبية الكرتون" وهو يطمئن الجمهور على صحته، عقب تعرضه لأزمة صحية تسببت بدخوله المستشفى.

وكان المخرج حيدر محمد أعلن قبل نحو أسبوع تعرّض الفنان محمد بن فاضل لانتكاسة صحية، لم تتضح أسبابها بعد.

ولاحقًا، نشر مقطع فيديو للفنان الإماراتي من داخل المستشفى، وهو يطلب الدعاء، بينما بدا صوته متعبًا.

وقال محمد بن فاضل "أشكر كل من سأل عني، وأنا والحمدلله رب العالمين، بخير، بس أحتاج هالأيام دعاء، أحبكم وايد".

بدوره، أكد المخرج حيدر محمد في تعليق مرافق للفيديو، أن "صحة الفنان محمد بن فاضل تشهد تحسناً".