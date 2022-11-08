بطل "شعبية الكرتون" الفنان الإماراتي محمد بن فاضل يطلب الدعاء له
ظهر الفنان الإماراتي محمد بن فاضل في مقطع فيديو بثه مخرج مسلسل "شعبية الكرتون" وهو يطمئن الجمهور على صحته، عقب تعرضه لأزمة صحية تسببت بدخوله المستشفى.
وكان المخرج حيدر محمد أعلن قبل نحو أسبوع تعرّض الفنان محمد بن فاضل لانتكاسة صحية، لم تتضح أسبابها بعد.
ولاحقًا، نشر مقطع فيديو للفنان الإماراتي من داخل المستشفى، وهو يطلب الدعاء، بينما بدا صوته متعبًا.
وقال محمد بن فاضل "أشكر كل من سأل عني، وأنا والحمدلله رب العالمين، بخير، بس أحتاج هالأيام دعاء، أحبكم وايد".
بدوره، أكد المخرج حيدر محمد في تعليق مرافق للفيديو، أن "صحة الفنان محمد بن فاضل تشهد تحسناً".
وتفاعل العديد من الإماراتيين مع فيديو محمد بن فاضل، وشارك عدد من الفنانين كذلك بالدعاء للفنان الإماراتي، صاحب شخصية "شامبيه" الشهيرة في "شعبية الكرتون".
وكان من بين الذين شاركوا الدعاء للفنان بن فاضل، الفنان الإماراتي أحمد عبدالرزاق والإعلامي أحمد الحوسني والإعلامي عمار آل رحمة والفنانة الإماراتية أريام، وغيرهم.
ولعب الفنان الإماراتي محمد بن فاضل دور شخصية "شامبيه" في مسلسل "شعبية الكرتون" طوال أجزائه الـ16، إلى جانب الفنانين إبراهيم بن فاضل وعدنان الحميد.
وحظي "شعبية الكرتون"، الذي يعرض في شهر رمضان من كل عام، بجماهيرية واسعة على المستوى المحلي والخليجي.
ويعالج البرنامج من خلال شخصياته الكرتونية الكوميدية القضايا الاجتماعية في المجتمع الإماراتي.