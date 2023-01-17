الممثل جيرمي رينر يعاني من إصابة خطيرة تتطلب عامين للشفاء
قالت صحيفة، اليوم الثلاثاء، إن إصابة الممثل الأمريكي جيرمي رينر من حادث محراث الثلج هي "أسوأ مما يعرفه أي شخص" وقد تتطلب عامين للشفاء التام.
وعانى نجم فيلم "Marvel" من إصابات خطيرة في حادثة يوم رأس السنة، بعد أن دهسته آلة ثقيلة بالقرب من منزله في بلدة "رينو" بولاية نيفادا.
ونُقل رينر جواً إلى المستشفى بسبب "إصابات خطيرة في الصدر وإصابات في العظام" وخضع لعملية جراحية ولا يزال في المستشفى، حيث شارك بعض الصور الذاتية ومقاطع الفيديو منذ ذلك الحين.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في تقرير، عن مصدر مقرب من الممثل قوله إن "حالته هي أسوأ مما تم الكشف عنه علنًا. جيريمي يدرك تمامًا حقيقة أنه كاد يموت هناك".
وكان رينر البالغ من العمر 42 عامًا، يساعد سائق سيارة تقطعت به السبل من خلال إزالة الجليد عندما بدأت آلية محراث الثلج بالتدحرج من تلقاء نفسها، وفقا للصحيفة.
ولفتت الصحيفة أنه "بينما كان يحاول القفز خلف عجلة القيادة وإيقاف المركبة، دهسته آلية المحراث التي يبلغ وزنها 6.5 أطنان وسحقت ساقه وأصابته في صدره.
وعانى الممثل المرشح لجائزة الأوسكار من "صعوبة بالغة" في التنفس وكان ينزف بغزارة من رأسه، في حين انهار الجانب الأيمن من صدره بعد أن تحطم جذعه العلوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الممثل قولها إن الضرر الذي لحق بصدر جيريمي "كان كبيرًا جدًا"، وكان لا بد من علاجه في الجراحة بالمستشفى.
وقال مصدر للصحيفة: "رينر لا يزال في المستشفى يتعافى من إصاباته، لكن الحقيقة هي أن الأمر قد يستغرق عامين حتى يتعافى بالكامل".
وتابع: "حتى الآن، خضع لعمليتين جراحيتين ومن المرجح أن يحتاج إلى المزيد في الأسابيع المقبلة في ساقه. ويميل الأطباء إلى المباعدة بين العمليات لإتاحة الوقت لبدء عملية الشفاء الطبيعية للجسم، وهذا هو الحال هنا".
ومن المقرر أن يظهر رينر في الموسم الثاني من مسلسل "Mayor of Kingstown" الذي سيبدأ عرضه الشهر الجاري.