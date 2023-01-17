الممثل جيرمي رينر يعاني من إصابة خطيرة تتطلب عامين للشفاء

ونُقل رينر جواً إلى المستشفى بسبب "إصابات خطيرة في الصدر وإصابات في العظام" وخضع لعملية جراحية ولا يزال في المستشفى، حيث شارك بعض الصور الذاتية ومقاطع الفيديو منذ ذلك الحين.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في تقرير، عن مصدر مقرب من الممثل قوله إن "حالته هي أسوأ مما تم الكشف عنه علنًا. جيريمي يدرك تمامًا حقيقة أنه كاد يموت هناك".

وكان رينر البالغ من العمر 42 عامًا، يساعد سائق سيارة تقطعت به السبل من خلال إزالة الجليد عندما بدأت آلية محراث الثلج بالتدحرج من تلقاء نفسها، وفقا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة أنه "بينما كان يحاول القفز خلف عجلة القيادة وإيقاف المركبة، دهسته آلية المحراث التي يبلغ وزنها 6.5 أطنان وسحقت ساقه وأصابته في صدره.

وعانى الممثل المرشح لجائزة الأوسكار من "صعوبة بالغة" في التنفس وكان ينزف بغزارة من رأسه، في حين انهار الجانب الأيمن من صدره بعد أن تحطم جذعه العلوي.