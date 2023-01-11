بعد 200 عام.. متحف هنتريان في لندن يزيل رفات "الرجل العملاق"

بعد مرور قرابة 200 عام على عرض متحف هنتريان للعينات التشريحية للكائنات الحية في لندن، للهيكل العظمي للإيرلندي تشارلز بيرن، الشهير بـ "العملاق"، أعلنت إدارة المتحف اليوم الأربعاء عن إزالة رفاته من المعرض بسبب حساسية قضيته، التي تتحدث عن جدل قديم يدعو إلى دفنه في بحر مدينة مارغيت البريطانية تحقيقًا لرغبته.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تشارلز بيرن، بلغ طوله 7 أقدام و7 بوصات بسبب طفرة جينية، حيث ولد في مقاطعة لندنديري الإيرلندية العام 1761، وانطلق في أواخر سن المراهقة إلى بريطانيا بهدف الوصول إلى الثراء من خلال استعراض ضخامته.