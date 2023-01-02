استبعاد سيلين ديون من "قائمة أعظم 200 مغن" يثير جدلًا واسعًا
تقدم مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية كل فترة، قائمة تقييمات لمجموعة متنوعة من نجوم الغناء العالميين، وتعتبر قائمتها إحدى أهم القوائم في عالم الموسيقى، ومؤخرًا أثارت المجلة غضب الكثيرين بسبب قائمتها لـ "أعظم 200 مغن في كل العصور".
فقد كشفت المجلة النقاب عن قائمتها "أعظم 200 مغن في كل العصور"، لكنها أثارت غضب الكثير من المعجبين، رغم تنوع نجوم القائمة، إلا أن غياب سيلين ديون عنها كان بمثابة المفاجأة الأكبر.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجاهلت المجلة النجمة سيلين ديون (54 عامًا) واستبعدتها من القائمة، الأمر الذي أغضب محبي النجمة حول العالم، خاصة أنها تعتبر أحد أبرز رموز الموسيقى وذات موهبة عريقة لا يمكن إنكارها.
وبجانب ما أحدثته المجلة من غضب بسبب استبعاد ديون، يرى الكثير من الخبراء أن القائمة "مشكوك فيها" فيما يتعلق ببعض المغنين المختارين، إذ يرون أن القائمة لا تحتوي على "أصوات كلاسيكية" أو "صوت غنائي أفضل من سيلين ديون".
وتضمنت تلك الأسماء "المشكوك فيها"، العديد من مغني الروك، مثل كيرت كوبين وأوزي أوزبورن وغلين دانزينغ، إضافة الى باتي سميث وكورتني لوف وميك جاغر، الذين احتلوا المراتب 112، 36، 199، 117، 125، 52 على الترتيب.
وبجانب المعجبين الغاضبين، استنكر النقاد أيضًا اختيار مجموعة من نجوم البوب، بما في ذلك ليدي غاغا، آشر، سيلينا، جورج مايكل، تايلور سويفت وذا ويكند، في المراكز 58، 97،89، 62، 102 و110 على التوالي.
بينما جاءت كل من بيونسيه "كوين بي"، ماريا كاري وويتني هيوستن في المراتب 8، 5، و2، ليكون المركز الأول من نصيب أريثا فرانكلين، النجمة الأمريكية الملقبة بـ"ملكة السول".
جدير بالذكر أنه على مدار العقود الـ 4 الماضية، حازت ديون على 5 جوائز غرامي و6 جوائز AMAs بجانب 7 من جوائز بيلبورد و12 في جائزة الموسيقى العالمية.
كما أنها صاحبة عدد هائل من السجلات العالمية التي تشمل ألبومات فرنسية الأكثر مبيعًا في التاريخ، وهي النجمة الأولى والوحيدة صاحبة 2 من ألبومات تم بيع أكثر من 30 مليون نسخة منهما عالميًا.
وديون هي ثاني امرأة في التاريخ ذات مبيعات 50 مليون ألبوم في أوروبا والفنانة المنفردة الأكثر مبيعًا في العالم خلال فترة التسعينيات، وغيرها من الإنجازات، ولم تعلق النجمة الكندية على استبعادها من قائمة أعظم 200 مغن لكل العصور.