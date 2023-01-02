استبعاد سيلين ديون من "قائمة أعظم 200 مغن" يثير جدلًا واسعًا

تقدم مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية كل فترة، قائمة تقييمات لمجموعة متنوعة من نجوم الغناء العالميين، وتعتبر قائمتها إحدى أهم القوائم في عالم الموسيقى، ومؤخرًا أثارت المجلة غضب الكثيرين بسبب قائمتها لـ "أعظم 200 مغن في كل العصور".

فقد كشفت المجلة النقاب عن قائمتها "أعظم 200 مغن في كل العصور"، لكنها أثارت غضب الكثير من المعجبين، رغم تنوع نجوم القائمة، إلا أن غياب سيلين ديون عنها كان بمثابة المفاجأة الأكبر.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجاهلت المجلة النجمة سيلين ديون (54 عامًا) واستبعدتها من القائمة، الأمر الذي أغضب محبي النجمة حول العالم، خاصة أنها تعتبر أحد أبرز رموز الموسيقى وذات موهبة عريقة لا يمكن إنكارها.

وبجانب ما أحدثته المجلة من غضب بسبب استبعاد ديون، يرى الكثير من الخبراء أن القائمة "مشكوك فيها" فيما يتعلق ببعض المغنين المختارين، إذ يرون أن القائمة لا تحتوي على "أصوات كلاسيكية" أو "صوت غنائي أفضل من سيلين ديون".