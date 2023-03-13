بمقلبين.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان وأبرز ضيوفه

تم الكشف عن تفاصيل برنامج "رامز نيفر إند"، الذي سيقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان المقبل، حيث ينقسم البرنامج إلى جزأين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب.

وأضاف عزب في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء".

وأشار الصحفي المصري، إلى أن أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام هم "محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم كهربا، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي".