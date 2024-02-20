الفنانة صوغة البلوشي تكشف آخر أعمالها الفنية

كشفت الفنانة الإماراتية صوغة البلوشي، عن آخر أعمالها الفنية المقبلة، الذي من المفترض أن يعرض خلال دراما شهر رمضان المقبل.

وقالت صوغة لـ"إرم نيوز"، "أقوم بتصوير مسلسل بيت أبونا من إنتاج أوس ستوديو وإخراج عبدالرحمن علي السلمان وهو من بطولتي وبطولة الفنان مروان عبدالله، أجسد من خلال أحداث المسلسل شخصية الأخت الكبيرة التي تحافظ على وصية أبوها تجاه إخواتها".

وأضافت أن "الدراما تؤثر على المجتمع الإماراتي كون القصة من المجتمع الإماراتي الحقيقي ويمثلونها فنانون إماراتيون"، مؤكدة أن "الدراما الإماراتية في حالة ممتازة والدليل عدد المسلسلات التي تم إنتاجها مؤخرا مع تطور ونمو الدراما الملحوظ".