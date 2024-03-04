الأمير ويليام يتجاهل سؤالًا عن صحة زوجته كيت ميدلتون

تجاهل أمير ويلز ويليام سؤالًا طرحه أحد الصحافيين عن صحة زوجته الأميرة كيت ميدلتون، خلال زيارته إلى نادي ريكسهام لكرة القدم في ويلز.

وتقصَّد ويليام عدم الرد على السؤال أثناء سيره في مضمار سباق ريكسهام "إيه إف سي" خلال رحلة للاحتفال بيوم القديس "ديفيد"؛ ما أثار المزيد من القلق بين الجمهور على صحة الأميرة، التي لم تظهر للعلن منذ العام الماضي.

وبينما كان ويليام في طريقه إلى الملعب، سأله أحد المشجعين: "هل يمكنني الحصول على صورة شخصية معك من فضلك؟" فرد عليه الأمير قائلًا: هل يمكنني إلقاء التحية على الفريق؟ سأعود، الأمر الذي أكد أنه تقصَّد عدم الرد على الصحافي في البداية.