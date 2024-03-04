الأمير ويليام يتجاهل سؤالًا عن صحة زوجته كيت ميدلتون
تجاهل أمير ويلز ويليام سؤالًا طرحه أحد الصحافيين عن صحة زوجته الأميرة كيت ميدلتون، خلال زيارته إلى نادي ريكسهام لكرة القدم في ويلز.
وتقصَّد ويليام عدم الرد على السؤال أثناء سيره في مضمار سباق ريكسهام "إيه إف سي" خلال رحلة للاحتفال بيوم القديس "ديفيد"؛ ما أثار المزيد من القلق بين الجمهور على صحة الأميرة، التي لم تظهر للعلن منذ العام الماضي.
وبينما كان ويليام في طريقه إلى الملعب، سأله أحد المشجعين: "هل يمكنني الحصول على صورة شخصية معك من فضلك؟" فرد عليه الأمير قائلًا: هل يمكنني إلقاء التحية على الفريق؟ سأعود، الأمر الذي أكد أنه تقصَّد عدم الرد على الصحافي في البداية.
وفي وقت لاحق من الزيارة، شكر ويليام مجموعة من تلاميذ المدارس الذين قدَّموا له باقة من الزهور لزوجته كيت قائلًا "سأرسلها إلى كاثرين أيضًا، شكرًا جزيلًا لكم".
وكان الأمير ويليام انسحب، يوم الثلاثاء الماضي، من حفل تأبين ملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور بسبب "مسألة شخصية"؛ ما أثار مخاوف على صحة زوجته، التي خضعت لإجراء جراحي في البطن، أبعدها عن مهامها الملكية.
وفي أحدث بيان عن كيت، قال متحدث ملكي الأسبوع الماضي "أوضح قصر كنسينغتون في يناير الجداول الزمنية لتعافي الأميرة وسنقدم فقط التحديثات المهمة".