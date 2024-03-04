منتجة مصرية تكشف معلومات صادمة عن تعذيب حلمي بكر (فيديو)
كشفت المنتجة المصرية ليلى الشبح، عن معلومات صادمة حول قيام سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتعذيبه هو ومصور البرنامج الذي كان ينفذه.
وقالت ليلى الشبح في عزاء حلمي بكر، الذي توفي قبل أيام، أن "سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل عذبته، واستأجرت بلطجية لسرقة جثمانه ودفنه قبل وصول نجله هشام من أمريكا".
وأضافت: "سماح كانت تهينه وتعذبه بإطفاء السجائر في جسده، وطلبت منه عدم الرجوع إليها، ورغم أنه لم يكن يحبها إلا أنه كان مضطراً للعيش معها بسبب ابنته".
وحول رأيها في وجود شبهة جنائية بشأن وفاة الموسيقار بكر، قالت ليلى إن "تقصير سماح مع زوجها حلمي بكر يعتبر شبهة جنائية بحد ذاته".
وأكدت أن "حلمي بكر لا يستحق ما حدث له لأنه قيمة وقامة لنا، ولا يصح أن تقوم زوجته بمثل هذا الفعل، وكان من الواجب أن يكون نجله هشام وأخوته موجودين".
وأفادت وسائل إعلام مصرية وحسب ما ظهر في مقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شهد عزاء الموسيقار الراحل عراكاً ومشادات بين أسرة أرملته سماح القرشي والمنتجة ليلى الشبح.