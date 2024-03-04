منتجة مصرية تكشف معلومات صادمة عن تعذيب حلمي بكر (فيديو)

كشفت المنتجة المصرية ليلى الشبح، عن معلومات صادمة حول قيام سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتعذيبه هو ومصور البرنامج الذي كان ينفذه.

وقالت ليلى الشبح في عزاء حلمي بكر، الذي توفي قبل أيام، أن "سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل عذبته، واستأجرت بلطجية لسرقة جثمانه ودفنه قبل وصول نجله هشام من أمريكا".

وأضافت: "سماح كانت تهينه وتعذبه بإطفاء السجائر في جسده، وطلبت منه عدم الرجوع إليها، ورغم أنه لم يكن يحبها إلا أنه كان مضطراً للعيش معها بسبب ابنته".