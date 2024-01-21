بحضور نجوم الفن.. انطلاق حفل "joy awards" (صور)
انطلق حفل تكريم صنّاع الترفيه "joy awards" على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد السعودية، بحضور واسع من نجوم الفن العرب، وبعض نجوم العالم.
وقدم الحفل كل من الإعلامي اللبناني وسام بريدي، ومواطنته الفنانة كارمن بصيبص، اللذان قدما الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة، على التحضير والتنظيم الرائع للحفل، على حد قولهما.
وحرص عدد كبير من نجوم الفن العالميين على الحضور من بينهم: "زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا، مارك والبرغ، جورجينا رودريغز، أنتوني هوبكنز".
كما حضر عدد كبير من النجوم العرب منهم: "يسرا، جمال سليمان، إسعاد يونس، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، تيم حسن، وفاء الكيلاني، طارق العريان، راغب علامة، نجوى كرم، نادين نسيب نجيم.