عقب شائعة اعتزاله.. تفاصيل أول حفل لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع
يستعد الفنان السوري جورج وسوف لتقديم حفل غنائي هو الأول له بعد وفاة نجله الأكبر وديع.
وسيقام الحفل يوم العاشر من آذار/ مارس المقبل في قاعة "بدرية" بفندق جميرا في الكويت، ويشاركه الحفل الفنان المصري بهاء سلطان.
ويأتي هذا الحفل بعد فترة قصيرة من تداول أنباء بأن جورج يفكر في اعتزال الغناء بعد وفاة نجله، وهي الأنباء التي نفاها الفنان السوري، مؤكدا أنه سيغني لنجله وديع.
وقال بيان صادر عن مكتب جورج وسوف آنذاك: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".
وطرح الفنان جورج وسوف أغنتيه الجديدة، الثلاثاء، التي تحمل عنوان "نص عمري" بمناسبة مرور "أربعينية" نجله وديع.
وتوفي وديع جورج وسوف، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".