"نتفلكس" تعلن عن مسلسل جديد للأمير هاري وميغان ماركل
كشفت "نتفلكس"، اليوم الإثنين، عن مقطع دعائي لمسلسل وثائقي جديد يستضيف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي يتمحور حول "القادة الملهمين" عبر التاريخ.
وأثار الزوجان الجدل الأسبوع الماضي بالمسلسل الوثائقي، الذي كشف عن العديد من الخبايا وما يحدث وراء كواليس القصر الملكي البريطاني، ويبدو الآن أن "نتفلكس" تود الاستفادة من الشعبية الهائلة التي جمعها الزوجان والاهتمام الكبير بهما.
ووفقًا لخدمة البث، سيتناول المسلسل الوثائقي الجديد شخصيات تاريخية ملهمة، بينها جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، وقاضية المحكمة العليا الأمريكية الراحلة روث بادر جينسبيرغ، والناشطة البيئية الشهيرة غريتا ثونبرج، ورئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا.
فضلا عن الناشط الأمريكي في مجال العدالة الاجتماعية وأستاذ القانون برايان ستيفنسون، والقاضية السابقة في جنوب إفريقيا أبي ساكس، ولاعبة الرجبي سيا كولسي، والصحفية غلوريا ستاينم.
ويشمل المقطع الدعائي، الذي نشرته "نتفلكس"، لقطات من مقابلة مع جينسبيرغ قبل وفاتها، فضلا عن مقطع للأمير هاري وهو يتحدث عن كون نلسون مانديلا مصدر الإلهام لهذا العمل الوثائقي.
يذكر أنه بعد انسحاب هاري وميغان من العائلة المالكة، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بوقت قصير، بدأ الثنائي الشهير العمل على إنتاج الأعمال الوثائقية مع "نتفلكس".