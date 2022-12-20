"نتفلكس" تعلن عن مسلسل جديد للأمير هاري وميغان ماركل

ووفقًا لخدمة البث، سيتناول المسلسل الوثائقي الجديد شخصيات تاريخية ملهمة، بينها جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، وقاضية المحكمة العليا الأمريكية الراحلة روث بادر جينسبيرغ، والناشطة البيئية الشهيرة غريتا ثونبرج، ورئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا.

فضلا عن الناشط الأمريكي في مجال العدالة الاجتماعية وأستاذ القانون برايان ستيفنسون، والقاضية السابقة في جنوب إفريقيا أبي ساكس، ولاعبة الرجبي سيا كولسي، والصحفية غلوريا ستاينم.