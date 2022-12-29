الفنانة السورية وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم، اعتزالها التمثيل نهائيًا دون الكشف عن الأسباب، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأكدت وفاء سالم في بث مباشر نشرته عبر قناتها الشخصية على موقع "يوتيوب"، أنها ستكشف لاحقًا كافة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ خطوة الاعتزال.

وأشارت الفنانة السورية بطريقة غير مباشرة إلى أن من ضمن أسباب ابتعادها عن التمثيل هي الكذب حينما بدأت البث المباشر بالقول: "وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب، ولما بكذب بيكون فيه حجر على قلبي، ولما حبيت التمثيل قلت هتقل المشاعر اللي بحسها سواء غضب أو حزن أو ألم".