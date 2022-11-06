تضمن رموزًا نازية وماسونية.. الفنان التونسي هيكل علي يثير الجدل بزيه الغريب

أثار حضور الفنان التونسي، هيكل علي، اختتام فعاليات أيام قرطاج السينمائية ،جدلا واسعا ومطالب بفتح تحقيق ومعاقبة من قام بدعوته لحضور حفل الاختتام.

وانتقد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الرسوم والرموز التي تعمّد هيكل على إبرازها على ملابسه، معتبرين أنها استفزاز لمعتقدات الشعب التونسي.

وجاء في تدوينة نشرتها الإعلامية التونسية، سيدة الهمامي، على فيسبوك "أعتذر عن بشاعة المشهد ..لكن أردت فقط أن أريكم الحقيقة التي ينكرها المثقفون في تونس".

وأضافت سيدة الهمامي في تدوينتها " هم يقولون كفاكم من نظرية المؤامرة و هذه حرية شخصية ووصفونا بالدواعش والرجعيين و الإرهابيين.. هذه صور تدل على السلام و التسامح..شمعدان اليهود ..صليب المسيحية ..علم تونس أسود ..أجساد متشابهة تدل على المثلية ..و طبعا الإسلام الذي لا يعرفه يرمز له بخمسة الشيعة ..و التركيز كله على شعار الماسونية ".