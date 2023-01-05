"السجين النصَاب" دراما كويتية ترصد واحدة من أشهر قضايا الاحتيال في البلد الخليجي

ولم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل القصة الحقيقية المقتبس عنها المسلسل، في حين أنه من المرجح أن تكون قصة النصب الشهيرة التي تم اكتشافها قبل نحو 3 أعوام ونصف، وهي قصة شاب عُرف إعلامياً بـ "السجين النصاب"، والذي مارس عمليات النصب والاحتيال من خلال هاتفه النقال من داخل السجن عقب انتحاله صفة شخصيات رفيعة في الدولة.

وتعود بداية الكشف عن قضية "السجين النصاب" إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابط وعسكري على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته.

وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة فإن "المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن".

وصدرت ضد هذا السجين في الفترة الماضية أحكام قضائية بالسجن ودفع تعويض لضحاياه، في حين أشارت تقارير محلية إلى أن "هذا السجين واصل عمليات النصب والاحتيال عقب اكتشاف أمره وتمكَن من الإيقاع بضحايا جدد بينهم محامون ووزراء وسفراء ونواب سابقون".