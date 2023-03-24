زواج هند البحرينية وفيصل دشتي
فاجأ كل من الفنان الكويتي فيصل دشتي والفنانة هند البحرينية جمهورهما بإعلانهما عقد قرانهما، وذلك من خلال حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت هند البحرينية عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تظهر فيها يدها فقط بيد "دشتي" وهما يرتديان خاتميْ الزواج، في إشارة إلى عقد قرانهما. فيما شارك فيصل دشتي الصورة ذاتها عبر حسابه في "إنستغرام".
وانهالت التهاني على الفنانين الخليجيين بعد إعلانهما عقد قرانهما من قبل مشاهير ومتابعين.
وكان الصحافي نايف شمري قد أكد كذلك عقد القران، حيث خرج في مقطع فيديو بثه عبر حساباته في مواقع التواصل، معلقا: "أحب أبارك وأهني أخوي الفنان الكويتي فيصل دشتي على عقد قرانه على المطربة البحرينية هند البحرينية، أقلهم ألف مبروك الزواج والله يتمم عليكم إن شا الله".
كما هنأت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنها دشتي والفنانة هند البحرينية على عقد قرانهما.
واكتفى كل من الفنانين بعرض الصور التي تدل على عقد قرانهما دون تعليق تصريح من جهتهما أو تقديمهما المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
يذكر أن هذا الزواج هو الرابع للفنانة هند البحرينية، إذ سبق وتزوجت ثلاث مرات، كان آخرها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين في يونيو 2021 ولم يدم الزواج طويلا.