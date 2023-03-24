زواج هند البحرينية وفيصل دشتي

واكتفى كل من الفنانين بعرض الصور التي تدل على عقد قرانهما دون تعليق تصريح من جهتهما أو تقديمهما المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

يذكر أن هذا الزواج هو الرابع للفنانة هند البحرينية، إذ سبق وتزوجت ثلاث مرات، كان آخرها من لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين في يونيو 2021 ولم يدم الزواج طويلا.