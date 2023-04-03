داليا مبارك: "أنا فنانة السعودية الأولى.. وشخصيتي جريئة في كل شيء"

حلت الفنانة السعودية داليا مبارك ضيفة على مواطنها الإعلامي علي العليان في برنامج "مراحل مع علي العلياني"، الذي يعرض في رمضان الحالي.

وكشفت مبارك عن جوانب من مسيرتها الفنية والشخصية، وبداية انطلاقتها، ورأيها في العديد من الفنانين.

وأكدت أنها فنانة السعودية الأولى ولا ينافسها في ذلك أحد، مبررة ذلك أنها الوحيدة الموجودة على الساحة الفنية السعودية اليوم من النساء.

وأضافت أنها تطمح إلى نقل الأغنية السعودية إلى مكان جديد، وأن يكون لها لونها وخطها الخاص بها، مبينة أنها ترغب في أن تجعل للأغنية السعودية شكلا جديدا محليا وعالميا، وأن تأخذها إلى مكان جديد من ناحية التوزيع والنوع.

وقالت داليا مبارك إنها تعتبر نفسها شخصية جريئة في كل شيء، سواء في ما يتعلق في لبسها أو آرائها أو اختياراتها، مبينة أن والدها كان رجلا مثقفا وعلمها وإخوتها التعبير عن رأيهم، لافتة إلى أنه "صقل شخصيتها"، وكان يمتلك رؤية إذ كان يستشرف كل ما تشهده السعودية اليوم.

وعن أسباب انفصالها عن زوجها الأمريكي، اكتفت الفنانة مبارك بالتأكيد على أن طليقها شخص تعلمت منه الكثير في فترة زواجهما، مؤكدة أنه "أب وصديق رائع" وتعتبره كزوج رجلا جيدا، لكن حياتهما كزوجين انتهت.

وشددت على أنها لن تعود لطليقها مجددا، مبينة أنها رغم أنها كانت سعيدة خلال فترة زواجهما معا، فإنها اليوم أسعد بعد الطلاق.