العراق.. جدل واسع بشأن موقف سامي قفطان من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (فيديو)

واجه الفنان العراقي، سامي قفطان، حملة انتقادات واسعة، بسبب دعوته، للمشاركة في فعاليات ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

واغتيل سليماني، في الثالث من كانون الأول، عام 2020، إثر غارة جوية أمريكية، في مطار بغداد الدولي، وكان برفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وتستذكر الفصائل المسلحة العراقية، تلك المناسبة سنوياً، عبر فعاليات متعددة، وإقامة مهرجانات، وجلسات تأبين.

وفي مقطع فيديو وجّه الفنان العراقي، سامي قفطان، دعوة لجمهوره للمشاركة في الفعاليات المرتقب تنظيمها خلال اليومين المقبلين.