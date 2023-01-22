ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها إلى أبو هشيمة
كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة ما تردد عن عودتها إلى طليقها، مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أشهر من إعلان انفصالهما.
وردت صبري على سؤالها حول تطورات العلاقة بينها وأبو هشيمة، على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards" قائلة: "لو فيه هعلنها زي ما أعلنت الزواج والطلاق"، مضيفة: "عمري ما أتزوج والموضوع يكون في السر".
وعن سر خاتم الزواج الذي ظهر في يدها، في صور متداولة لها مؤخراً، قالت ياسمين صبري: "خواتمي كتير الحمد لله، لكن ده مش خاتم زواج".
وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها للمشاركة للمرة الأولى بحفل توزيع جوائز "Joy Awards"، مشيرة إلى أنها متحمسة جداً، لأن أبرز نجوم الوطن العربي كانوا مشاركين في الحفل.
وانطلق السبت حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، على مسرح أبو بكر الشدي، في العاصمة السعودية الرياض.