ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها إلى أبو هشيمة

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري حقيقة ما تردد عن عودتها إلى طليقها، مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أشهر من إعلان انفصالهما.

وردت صبري على سؤالها حول تطورات العلاقة بينها وأبو هشيمة، على هامش حفل توزيع جوائز "Joy Awards" قائلة: "لو فيه هعلنها زي ما أعلنت الزواج والطلاق"، مضيفة: "عمري ما أتزوج والموضوع يكون في السر".