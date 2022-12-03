المذيع الأمريكي أليكس جونز يطلب من المحكمة حمايته من الإفلاس

ونقلت شبكة " سي إن إن " من وثائق المحكمة أن جونز يقدر أصوله بما يتراوح بين 1 إلى 10 ملايين دولار، ومطلوباته بين 1 و 10 مليار دولار.

وكانت الشركة التي تبث برنامجه الشهير "حروب المعلومات Infowars " تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في تموز (يوليو).