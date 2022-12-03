المذيع الأمريكي أليكس جونز يطلب من المحكمة حمايته من الإفلاس
قدم مُنظِّر المؤامرة اليميني المذيع الأمريكي، أليكس جونز، طلبًا الجمعة لحماية شخصية من الإفلاس أمام محكمة في تكساس، بعد أن خسر محاولة لتقليص تعويضات الأضرار التي بلغت حوالي 50 مليون دولار بسبب مزاعمه الكاذبة حول مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية.
ونقلت شبكة " سي إن إن " من وثائق المحكمة أن جونز يقدر أصوله بما يتراوح بين 1 إلى 10 ملايين دولار، ومطلوباته بين 1 و 10 مليار دولار.
وكانت الشركة التي تبث برنامجه الشهير "حروب المعلومات Infowars " تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في تموز (يوليو).
وتأتي هذه القضية ضد جونز، أشهر مذيعي نظريات المؤامرة، بعد أن خسر محاولة في تكساس لتقليص تعويضات الأضرار بسبب مزاعمه الكاذبة حول مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية.
وكان بعد إطلاق النار الجماعي عام 2012 ، الذي قُتل فيه 26 شخصًا ، كرر بلا أساس أن الحادث كان مدبرًا وأن العائلات المعنية بالحادث كانوا "أطرافا فاعلة في الأزمة الأساسية".
وفي الأثناء قال محام يمثل عائلات ضحايا ساندي هوك لشبكة " سي إن إن " إن ملف الإفلاس الشخصي من جونز "لن ينجح". مضيفا أن نظام الإفلاس لا يحمي أي شخص يتورط في هجمات متعمدة وشنيعة على الآخرين ، كما فعل جونز."
وكانت مزاعم جونز الصحفية بشأن حادث إطلاق النار عام 2012 أدت إلى دعاوى قضائية متعددة فاز فيها المشتكون من عائلات الضحايا بأحكام افتراضية ضده.
ويضاف الحكم الأخير في تكساس إلى قائمة متزايدة من الأحكام والمحاكمات التي تراكمت على جونز بسبب نظرياته التآمرية . فهو مدين أيضًا بمبلغ 1.4 مليار دولار في قضية منفصلة في ولاية كونيتيكت.