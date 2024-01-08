أحمد العوضي بين غياب الحساسية الفنية وتراجع القدرة على التلوّن
يرتبط اسم الفنان المصري أحمد العوضي بفكرة "البطل الشعبي" أو "ابن البلد" ويجد ضالته في أدوار "زينة شباب الحارة" الذي يتسم بصفات عديدة مثل المروءة والشهامة وإغاثة الملهوف أو ما يختزله القاموس الشعبي المصري في مفردة "الجدع " أو "الجدعنة".
تستقطب هذه النوعية من الخيارات التمثيلية شرائح واسعة من الجمهور المتعطش للانتقام من الفاسدين الذي يُعبَر عنهم غالبا برجال أعمال فاحشي الثراء متحالفين مع أصحاب النفوذ في موقع حكومية رفيعة المستوى، لاسيما حين يرفض البطل بقوته اللافتة ووسامته البادية غواية "الهانم الجميلة" التي تطمع في جسده.
يبدو الشاب المولود في 1985 ، ببشرته السمراء وملامح وجهه شديدة المصرية، خيارا مفضلا في هذا السياق لشركات الانتاج الفني والمخرجين في الآونة الأخيرة نظرا لطوله الفارع وقوامه الرشيق وكتلة العضلات التي استثمر فيها كرأس مال ثمين مستفيدا من هوايته القديمة في الملاكمة التي كادت أن تأخذه إلى بطولات احترافية لولا انخراطه في مهنة تستولي على صاحبها تماما ولا تترك له فرصة لشىء آخر هي مهنة التمثيل.
المشكلة الوحيدة هنا تتمثل في أن الرجل يكاد لا يقدم سوى شخصية واحدة في السنوات الأخيرة بنبرة صوت واحدة ومشاعر وانفعالات لا تتغير مهما اختلفت الشخصية أو تغيرت خلفياتها النفسية والاجتماعية على نحو ما حدث في المسلسلات التي حظى فيها بالبطولة وتكرر في فيلم "الإسكندراني" الذي يُعرض له حاليا، فكيف كانت البداية؟.
ولد العوضي في حي عين شمس، أحد أحياء القاهرة الشعبية، وتعرف على مكونات المجتمع ودراما الشارع على الطبيعة، تشبه دراسته انتماءه الاجتماعي حيث تخرج في كلية التجارة التي تسمى "كلية المليون خريج"، في إشارة إلى كثرة خريجيها وعدم وجود فرصة عمل لهم.
جاءت بدايته مثل حلم جميل لا يمكن من فرط بهائه أن تتخيل إمكانية حدوثه على أرض الواقع، صديق يخبره بالمصادفة عن وجود اختبار كاميرا أو "تست" يجريه النجم نور الشريف في حي المهندسين الراقي لاختيار عدد من الوجوه الجديدة في مسلسله الجديد "متخافوش".
يصل الشاب الحالم ليجد طابورا يضم العشرات من الجنسين ويفاجأ بأحدهم يخبره أن الاختبار انتهى. يسير محبطا ليجد نفسه بالمصادفة مرة أخرى أمام نور الشريف نفسه الذي يُجري معه حديثا عابرا ثم يمضي إلى حال سبيله، وفي اليوم التالي، يأتيه اتصال يخبره بأنه وقع الاختيار عليه.
يوقع العقد ليجسد شخصية ابن أخت "نور" ويحظى الدور بمساحة تتجاوز كل أحلامه في العمل الذي طُرح 2009.
يصف العوضي، نور الشريف بأنه "فيلسوف الممثلين" وأنه نصحه بالقراءة وتثقيف نفسه والعمل على موهبته حتى ينعكس ذلك على خياراته مستقبلا، فهل أطاع التلميذ نصيحة الأستاذ؟.
في 2020 نال الممثل أول بطولة كبيرة حين جسد في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" شخصية الإرهابي "هشام عشماوي" الذي كان ضابطا بالجيش المصري وتحول إلى الفكر التكفيري وتدبير عمليات ضد زملاء الأمس، إنها شخصية ثرية دراميا للغاية لكن العوضي تعامل معها من منظور واحد لا يتغير تمثل في نظرة عدوانية متشككة تجاه العالم بدت بثابتها وجمودها كأنها كل ما يمتلك من أدوات تمثيلية.
حظى العمل بمشاهدة عالية ومنح المشاركين فيه فرصة العمر للنجومية لكن رواد مواقع التوصل الاجتماعي أنذاك تداولو مشاهد للعوضي وهو يقدم تعبيرا واحدا بملامح جامدة سواء كل في موقف حزن أو فرح أو ترقب أو نشوة انتصار.
تنوعت بعد ذلك الشخصيات لكن غابت الحساسية الفنية وتراجعت القدرة على التلون مع كل شخصية وظلت الملامح الجامدة التي تفتقد للمرونة هي البطل الحقيقي، بالإضافة بالطبع إلى العضلات والقدرات القتالية واللياقة البدنية.
حدث ذلك في مسلسل "شديد الخطورة" 2020، حيث الزوج الذي ينتقم من تشكيل عصابي يتسبب في مقتل زوجته وتكرر في "اللي مالوش كبير" ، 2021، حيث شخصية "سيف الخديوي" الذي تقع "غزل" التي لعبت دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حبه رغم أنها مقترنة من رجل في عمر والدها أجبرت على الزواج منه.
وجاء مسلسل "ضرب نار" 2023، ليكرس الحالة رغم أن البطل "جابر" شخصية صعيدية هربت من دراما الثأر وجاءت إلى القاهرة تبحث عن حياة جديدة، أما في فيلم "الإسكندراني" الذي جاء بمثابة أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي وشهد أول تعاون له مع مخرج يحظى باسم رنان هو خالد يوسف، فإن استعراض العضلات والزهو بالقدرات القتالية ما بين القاهرة وروما ظلت لهما الكلمة العليا رغم أن البطل ينقلب هنا على الحي الشعبي، وعاد من الخارج لينتقم من ذويه الذين أجبروه على الرحيل قبل عشرات السنين.