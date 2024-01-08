أحمد العوضي بين غياب الحساسية الفنية وتراجع القدرة على التلوّن

يرتبط اسم الفنان المصري أحمد العوضي بفكرة "البطل الشعبي" أو "ابن البلد" ويجد ضالته في أدوار "زينة شباب الحارة" الذي يتسم بصفات عديدة مثل المروءة والشهامة وإغاثة الملهوف أو ما يختزله القاموس الشعبي المصري في مفردة "الجدع " أو "الجدعنة".

تستقطب هذه النوعية من الخيارات التمثيلية شرائح واسعة من الجمهور المتعطش للانتقام من الفاسدين الذي يُعبَر عنهم غالبا برجال أعمال فاحشي الثراء متحالفين مع أصحاب النفوذ في موقع حكومية رفيعة المستوى، لاسيما حين يرفض البطل بقوته اللافتة ووسامته البادية غواية "الهانم الجميلة" التي تطمع في جسده.

يبدو الشاب المولود في 1985 ، ببشرته السمراء وملامح وجهه شديدة المصرية، خيارا مفضلا في هذا السياق لشركات الانتاج الفني والمخرجين في الآونة الأخيرة نظرا لطوله الفارع وقوامه الرشيق وكتلة العضلات التي استثمر فيها كرأس مال ثمين مستفيدا من هوايته القديمة في الملاكمة التي كادت أن تأخذه إلى بطولات احترافية لولا انخراطه في مهنة تستولي على صاحبها تماما ولا تترك له فرصة لشىء آخر هي مهنة التمثيل.

المشكلة الوحيدة هنا تتمثل في أن الرجل يكاد لا يقدم سوى شخصية واحدة في السنوات الأخيرة بنبرة صوت واحدة ومشاعر وانفعالات لا تتغير مهما اختلفت الشخصية أو تغيرت خلفياتها النفسية والاجتماعية على نحو ما حدث في المسلسلات التي حظى فيها بالبطولة وتكرر في فيلم "الإسكندراني" الذي يُعرض له حاليا، فكيف كانت البداية؟.

ولد العوضي في حي عين شمس، أحد أحياء القاهرة الشعبية، وتعرف على مكونات المجتمع ودراما الشارع على الطبيعة، تشبه دراسته انتماءه الاجتماعي حيث تخرج في كلية التجارة التي تسمى "كلية المليون خريج"، في إشارة إلى كثرة خريجيها وعدم وجود فرصة عمل لهم.

جاءت بدايته مثل حلم جميل لا يمكن من فرط بهائه أن تتخيل إمكانية حدوثه على أرض الواقع، صديق يخبره بالمصادفة عن وجود اختبار كاميرا أو "تست" يجريه النجم نور الشريف في حي المهندسين الراقي لاختيار عدد من الوجوه الجديدة في مسلسله الجديد "متخافوش".

يصل الشاب الحالم ليجد طابورا يضم العشرات من الجنسين ويفاجأ بأحدهم يخبره أن الاختبار انتهى. يسير محبطا ليجد نفسه بالمصادفة مرة أخرى أمام نور الشريف نفسه الذي يُجري معه حديثا عابرا ثم يمضي إلى حال سبيله، وفي اليوم التالي، يأتيه اتصال يخبره بأنه وقع الاختيار عليه.

يوقع العقد ليجسد شخصية ابن أخت "نور" ويحظى الدور بمساحة تتجاوز كل أحلامه في العمل الذي طُرح 2009.