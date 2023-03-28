نور الغندور: "أرفض التنازل عن جنسيتي المصرية لصالح الكويتية"

رفضت الفنانة المصرية نور الغندور الموافقة على منحها الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن جنسيتها الأصل، وذلك في إجابتها عن سؤال حول إمكانية ذلك.

وكانت الفنانة الغندور قد حلت ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني، إذ طرح عليها خلال المقابلة إمكانية تخليها عن جنسيتها مقابل أن تحظى بالجنسية الكويتية.

وأبدت نور الغندور رفضا مقابل حصولها على الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن المصرية، معلقة أنها "ترفض ذلك رغم احترامها للجنسية الكويتية، لأنها تتشرف بجنسيتها ولا يمكنها التخلي عنها".