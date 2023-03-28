نور الغندور: "أرفض التنازل عن جنسيتي المصرية لصالح الكويتية"
رفضت الفنانة المصرية نور الغندور الموافقة على منحها الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن جنسيتها الأصل، وذلك في إجابتها عن سؤال حول إمكانية ذلك.
وكانت الفنانة الغندور قد حلت ضيفة على برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني، إذ طرح عليها خلال المقابلة إمكانية تخليها عن جنسيتها مقابل أن تحظى بالجنسية الكويتية.
وأبدت نور الغندور رفضا مقابل حصولها على الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن المصرية، معلقة أنها "ترفض ذلك رغم احترامها للجنسية الكويتية، لأنها تتشرف بجنسيتها ولا يمكنها التخلي عنها".
وأضافت أنها تعتبر الكويت التي عاشت وتقيم فيها "بيتها ووطنها"، معلقة: "الكويت بيتي ووطني وما أقول الدولة اللي تربيت فيها أقول بيتي".
كما ردت الغندور خلال البرنامج على ما تم تداوله بشأن منعها من دخول الكويت بسبب مشاهدها في مسلسل "من شارع الهرم إلى"، وإغلاقها الهاتف في وجه أحد النواب.
ونفت الفنانة المصرية ما تم تداوله، مشددة على أن كل ذلك مجرد شائعات لا صحة لها، لافتة إلى أن أي نائب إذا أراد إيقاف أو منع أي عمل درامي عليه التواصل مع الجهات المعنية وليس مع الفنانين.
يذكر أن الفنانة نور الغندور بدأت مسيرتها كإعلامية في قناة "الراي"، قبل أن تقتحم مجال التمثيل وتحقق شهرتها من خلال مشاركتها في مسلسل "سكن الطالبات".