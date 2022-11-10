إعصار "نيكول" قد يلغي حفل زفاف ابنة ترامب "تيفاني"

أربك "إعصار نيكول" تحضيرات حفل زفاف تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي من المقرر عقده في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ووفق موقع "بيج سيكس" المختص بأخبار المشاهير، من المقرر أن يتم حفل زفاف تيفاني على الملياردير اللبناني مايكل بولوس في منتجع "مار أيه لاغو" Mar-A-Lago بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت مصادر، أن العروس تيفاني مرتبكة للغاية، بعدما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن "إعصار نيكول" سيتجه نحو فلوريدا.

وقال المصدر، إنه تم إخلاء نادي "بالم بيتش" الفاخر في ولاية فلوريدا، أمس الأربعاء، على إثر قرب إعصار نيكول.

وأعلنت الإدارة، أنه سيتم إغلاق النادي حتى مساء غد الجمعة، وهو الموعد المحدد لإقامة حفل عشاء ترحيبي لتيفاني ومايكل.

وقال المصدر: "من المفترض أن يقام يوم غد الجمعة حفل عشاء ترحيبي للمدعوّين، لكن لا أحد متأكد إن كان سيحدث فعلا".

وأضاف: "أرسل النادي جميع موظفيه إلى منازلهم، بينما ما زالت تيفاني هناك".

وأوضح المصدر أنه تم التخطيط لإقامة حفل زفاف فخم لابنة ترامب وخطيبها الملياردير، كما أن بعض الضيوف قد وصلوا إلى فلوريدا، لكن العروسين اضطرا لإلغاء الأحداث الاحتفالية، كما ألغيا نزهة الجولف التي كانت مقررة اليوم.

وتابع: "بعض ضيوف الحفل موجودون في المدينة، لكن لم يتمكن آخرون من الوصول حتى اللحظة".

وكانت مصادر صحفية أفادت أن الزوجين يتوقعان حضور 500 شخص للحفل.

يذكر أن مجلة "نيوز ويك" الأمريكية، كانت كشفت في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، أن العاصفة الاستوائية نيكول من المتوقع أن تتحول إلى إعصار من الفئة 1 عند وصولها إلى ولاية فلوريدا.

وأورد التقرير، أن خبراء الأرصاد الجوية لا يتوقعون أن تضرب العاصفة "مار أيه لاغو"، لكنهم يتوقعون أن تصل الرياح والأمطار إلى المنتجع.

وعلى إثر تداول هذه الأنباء، أُغلق أمس الأربعاء، مطار "بالم بيتش" الدولي في ولاية فلوريدا، وأُلغيت جميع رحلاته الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.