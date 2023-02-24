محامي الفنانة مروة خليل يكشف تفاصيل قضية الاحتيال التي تعرضت لها
كشف المحامي خليل إبراهيم تفاصيل القضايا التي رفعت بحق الفنانة البحرينية مروة خليل بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل طليقها.
وقال المحامي البحريني في فيديو مطول بثته الفنانة البحرينية عبر حسابها في "انستغرام"، إن هناك ما لا يقل عن 18 قضية تنفيذ غير القضايا التي لم تصل للمحاكم بعد وغير القضايا المنظورة من قبل المحاكم، مرفوعة على الفنانة مروة.
وأكد أنه بعد تخطي جميع الخطوات القانونية في التنفيذ تم إنشاء مجموعة للفنانة البحرينية لدفع مبلغ شهري يتوزع على جميع الملفات المعروضة في المحاكم.
وأضاف المحامي البحريني أنه "رغم محاولة الدفع إلا أن المبالغ المطالبة بها مروة خليل كبيرة ولا يمكن تغطيتها، إضافة إلى وكالة كانت قد سلمتها لطليقها، لكنها ألغتها لاحقا".
ولفت إلى أن هناك جهات لم ترفع دعاوى قضائية بعد على الفنانة مروة، ولا تزال تطالب مروة بالأموال بعد أن كانت الوكالة باسمها وكل ما تم عقده كان باسمها.
وشدد على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحل قضية مروة، دون أن يتم حلها حتى الآن.
وتابع خليل إبراهيم أن مروة عانت 3 سنوات بسبب احتيال زوجها السابق عليها، ولا تزال معاناتها مستمرة، وقد استنفذت الفنانة البحرينية جميع الوسائل الودية مع طليقها لحل المشكلة؛ ما دفعها في النهاية لمناشدة المسؤولين، أملا في حل قضيتها.
وكانت الفنانة البحرينية مروة خليل قد ناشدت قبل يومين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الوقوف إلى جانبها في محنتها.
وقالت إنها تعجز عن سدادها، وإنها سقطت ضحية القضايا والمحاكم، خاصة وأنها ليست صاحبة هذه الديون.
وتأتي مناشدة مروة خليل في أعقاب خلافات سابقة مع طليقها، وهو شخص من خارج الوسط الفني وكان زوجها الثاني.