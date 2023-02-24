محامي الفنانة مروة خليل يكشف تفاصيل قضية الاحتيال التي تعرضت لها

كشف المحامي خليل إبراهيم تفاصيل القضايا التي رفعت بحق الفنانة البحرينية مروة خليل بعد تعرضها للنصب والاحتيال من قبل طليقها.

وقال المحامي البحريني في فيديو مطول بثته الفنانة البحرينية عبر حسابها في "انستغرام"، إن هناك ما لا يقل عن 18 قضية تنفيذ غير القضايا التي لم تصل للمحاكم بعد وغير القضايا المنظورة من قبل المحاكم، مرفوعة على الفنانة مروة.

وأكد أنه بعد تخطي جميع الخطوات القانونية في التنفيذ تم إنشاء مجموعة للفنانة البحرينية لدفع مبلغ شهري يتوزع على جميع الملفات المعروضة في المحاكم.