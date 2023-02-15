دريد لحام: "لا شكرَ للغرب الذي وقف متفرجًا على الزلزال"

خرج الفنان السوري الشهير دريد لحام في مقطع فيديو، الثلاثاء، ليوجه رسالة إلى السوريين والعالم بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وكانت المنشورات في حساب الفنان السوري "فيسبوك" توقفت قبل الزلزال بيوم واحد، ليعود دريد لحام، في فيديو، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه "كان يتابع كارثة الزلزال أوَّلاً بأول عبر الفضائيات".

وقال في مطلع حديثه، في "فيسبوك"، إنه كان "خارج الوطن" في الوقت الذي وقع فيه الزلزال، وحرص على متابعة وقائعه عبر الفضائيات.

وأبدى أسفه على ضحايا الزلزال ومن فقدوا بيوتهم وأحبتهم بسببه، لافتًا إلى أنه "تمنى لو كان آنذاك في سوريا، وقدَّم يد المساعدة": "الضحايا والجرحى، اللي صفيوا بلا مأوى نتيجة دمار بيوتهم، كان كل شي بوجع، وتمنيت لو كنت ببلدي، وإني ساعد بشيء ما".