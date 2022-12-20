القبض على امرأة سرقت الهدايا من منزل روبيرت دينيرو
أعلنت مصادر في شرطة نيويورك، أمس الاثنين، القبض على امرأة لها سجل حافل بعمليات السطو، خلال سرقتها هدايا عيد الميلاد من داخل منزل الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، بعد منتصف ليل الأحد.
وكانت شرطة مدينة نيويورك تراقب المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، والتي تدعى "شانيس أفيل" "المعروفة إثر توقيفها مرات عدة بسبب عمليات سطو"، عندما رأوها تدخل "من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام"، إلى منزل روبيرت دنيرو، 79 عامًا، بحسب فرانس برس.
وقالت الشرطة إنها دخلت لتجد المرأة داخل غرفة المعيشة منهمكة في سرقة بعض الممتلكات من ضمنها جهاز "أيباد" يعود للممثل الأمريكي.
وأشارت الشرطة إلى أنها فاجأت السارقة "شانيس" عندما كانت تسحب الهدايا من أمام شجرة عيد الميلاد في منزل دينيرو، وألقت القبض عليها "دون حوادث"، بينما ظهر الممثل الأمريكي "في رداء الحمام" بعدما سمع ضجة مريبة في المكان.