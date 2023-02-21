تعليق مثير لنادين نجيم عن زلازل تركيا وسوريا
أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها ألمحت فيها إلى أن الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، قد تكون "مفتعلة".
ونشرت نادين نجيم تغريدة حذفتها لاحقا، بعدما تعرضت لهجوم كبير في التعليقات، قالت فيها: "أنطاكيا كمان؟! لحظة في شيء غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟! بطل الوضع طبيعي.. مننتظر ومنشوف الحقيقة".
وأكدت الفنانة اللبنانية على تلميحها بأن تكون الزلازل "مفتعلة" في تغريدة ثانية، أعربت فيها عن غضبها لتعرضها للهجوم من قبل المتابعين، ما دفعها لحذف التغريدة الأولى.
وردت "نجيم" على المتابعين الذين هاجموها، قائلة: "كترانين الناس البلا أخلاق إذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب أكتر، في ألف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل بس أنا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على أساس انتو فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوه. حذفت التغريدة من قلة التهذيب".
وأعرب ناشطون عن تأييدهم لنادين، مؤكدين أن من حقها التعبير عن رأيها.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجة، محافظة هاتاي في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/ فبراير الجاري الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
ونقلت قنوات تلفزيونية محلية عن وزير الداخلية التركي قوله إن الزلزال الجديد في جنوب تركيا أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 213 آخرين.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط، مما قد يزيد من تأثيره على مستوى الأرض.