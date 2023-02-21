تعليق مثير لنادين نجيم عن زلازل تركيا وسوريا

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها ألمحت فيها إلى أن الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا، قد تكون "مفتعلة".

ونشرت نادين نجيم تغريدة حذفتها لاحقا، بعدما تعرضت لهجوم كبير في التعليقات، قالت فيها: "أنطاكيا كمان؟! لحظة في شيء غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟! بطل الوضع طبيعي.. مننتظر ومنشوف الحقيقة".