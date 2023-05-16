فايز قزق: الرقابة عائق للفن.. وهناك صالات سينما مغلقة منذ 20 سنة

وأضاف الفنان قزق: "لما بدي اقعد اشتغل فيلم سينما اسمه "نجوم النهار" أو "أحلام المدينة"، ليش ليتراقب؟، افتح القوسين ودع الخيال ينطلق".

واستنكر غياب دور وزارة الثقافة عن تنشيط الفعاليات الثقافية سواء في المسرح أو الموسيقى أو غيره، لافتا إلى أن "الحرب ليست مبررا لغياب العمل الإبداعي، بل حافزا له".

وقال فايز قزق إن الفعاليات الفنية والثقافية غالبا ما يغيب عنها الجمهور، مبينا أن هناك "صالات سينما في سوريا مغلقة منذ عشرين عاما".

واعتبر أنه إذا نقصت الفنون والآداب في مجتمع ما، يصبح المجتمع مجنونا، واصفا المدن السورية، بـ"المدن المجنونة"؛ لغياب المسرح والسينما والفن فيها، مشددا على أنّ الفنون تغيب حين تكون مقاعد الحضور خالية.