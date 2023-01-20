حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد طلبا لـ"التوبة"

حقيقة الاعتزال

بدوره، كان حسن طالب، مدير أعمال راشد الماجد، قد أكد في وقت سابق أن الفنان السعودي سيعود للغناء من جديد، وذلك في مقابلة مع "إي تي بالعربي".

وما لبث مع إعلان "طالب" عودة الفنان الماجد للغناء، حتى انتشرت شائعة اعتزاله.

وتأتي هذه الشائعة ربما بسبب غياب الفنان السعودي عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به.

ووفق موقع "النصر الإخباري"، فإن راشد الماجد توقف عن إحياء الحفلات منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2022، عقب إحيائه حفلة في "مهرجان دبي للتسوق" مباشرة، وغاب منذ ذلك الحين بسبب إصابته ببعض المشاكل الكبيرة في أحباله الصوتية.