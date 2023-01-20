حقيقة اعتزال الفنان راشد الماجد طلبا لـ"التوبة"
انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد الغناء، وذلك رغبة منه في "التوبة".
وحصدت هذه الأنباء، تفاعلا واسعا خاصة من قبل مواطني الفنان "الماجد"، إذ أطلقوا هاشتاغ #راشد_الماجد.
وأبدى عدد من المتابعين حزنهم على قرار الاعتزال في حال كان صحيحا، وفق قولهم، إلا أنهم أشادوا به، إذا كان قد قصده بغرض التوبة.
وقال أحد المتابعين: "كنت انتظر حفلته لكن اذا صح الخبر؟ الله يثبته يارب ويهدي قلبه، احبه حُب عظيممم هالفنان".
فيما قالت أخرى: "اذا فعلًا قرر يعتزل و تاب صراحه فرحانه له والله يثبته بس في نفس الوقت بشتاق لصوته من الفنانين الكبار اللي ما يتقارنون بأحد".
بينما كتب "خالد": "والله كان الخبر فعلا صحيح انه الله سبحانه اراد به خير خير كبير والله مافيه افضل من طريق الهداية بخصوص المغنين ذنوب ذنوب في كل وقت حتى وهو نايم تجيه ذنوب يارب توب علينا وعليهم".
بينما عبر فريق عن صدمتهم، إذ وصف أحد المتابعين نبأ اعتزال راشد الماجد، بالقول: "سقط جسر من جسور الفن".
ولم يصدر أي تعليق من قبل الفنان السعودي عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن حقيقة اعتزاله.
حقيقة الاعتزال
بدوره، كان حسن طالب، مدير أعمال راشد الماجد، قد أكد في وقت سابق أن الفنان السعودي سيعود للغناء من جديد، وذلك في مقابلة مع "إي تي بالعربي".
وما لبث مع إعلان "طالب" عودة الفنان الماجد للغناء، حتى انتشرت شائعة اعتزاله.
وتأتي هذه الشائعة ربما بسبب غياب الفنان السعودي عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به.
ووفق موقع "النصر الإخباري"، فإن راشد الماجد توقف عن إحياء الحفلات منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2022، عقب إحيائه حفلة في "مهرجان دبي للتسوق" مباشرة، وغاب منذ ذلك الحين بسبب إصابته ببعض المشاكل الكبيرة في أحباله الصوتية.
وبحسب مدير أعماله، فإن راشد الماجد أصبح أفضل بعد رحلته العلاجية التي استمرت قرابة العام، وقد تحسن صوته كثيراً.
ومن المقرر أن يحيي حفلا في "جوي أووردز 2023" بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".