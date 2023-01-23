مديرة أعمال جورج وسوف تنفي حضوره حفل "Joy Awards"

وأكدت مديرة أعمال جورج وسوف، في تصريحات خاصة لصحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن "الفنان جورج وسوف، لم يحضر الحفل، وأن الصور تم التقاطها في الفندق الذي يقيم به أبو وديع، في الرياض، وتم نشرها في توقيت الحفل ما جعل البعض يتكهن بأنه حضر فعالياته".

ووجه العديد من رواد مواقع التواصل انتقادات للفنانة المصرية، بعد انتشار صورها مع جورج وسوف عبر "السوشيال ميديا"، وتسببت في وضع الفنان السوري، في موقف محرج، لا سيما أنه يعيش حالة نفسية صعبة جدا بعدما فقدَ ابنه البكر وديع، منذ أسابيع.