في موسمه الثاني.. مسلسل "المكتوب" المغربي يواصل نجاحه
يواصل المسلسل المغربي "المكتوب" في جزئه الثاني، الذي يُعرض على القناة الثانية "دوزيم" ضمن السباق الرمضاني، تحطيم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات.
وكشف "المركز المهني لقياس نسب المشاهدة" بالمغرب، أن أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "المكتوب"، التي عُرضت مساء الخميس، حصدت أزيد من 8 ملايين مشاهدة، بحصة مشاهدة بلغت 52%.
ولم يكتفِ مسلسل "المكتوب" بهذا القدر، بل إنه حظي كذلك بتفاعل كبير على موقع "يوتيوب"، حيث حققت أولى حلقات العمل أكثر من مليون مشاهدة في ظرف 24 ساعة.
وتطرق مسلسل "المكتوب" في جزئه الأول إلى واقع مهنة "الشيخة" (وهو الاسم الذي يُطلق على المغنية الشعبية في المغرب)، ونظرة المجتمع لها. وفي الجزء الثاني تتطور الأحداث بظهور شخصيات جديدة وحبكة درامية مميزة.
ويشارك في بطولة هذا العمل ثلة من الفنانين المغاربة أبرزهم: دنيا بوطازوت، وهند بن جبارة، ومريم الزعيمي، ورفيق بوبكر، ولبنى شكلاط، وربيع القاطي، وغيرهم.
واستطاع هذا العمل الدرامي خلال الموسم الرمضاني السابق التفوق على عروض الكوميديا، إذ حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المسلسلات التي أنتجتها القناة الثانية المغربية "دوزيم" حتى اليوم.