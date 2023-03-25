في موسمه الثاني.. مسلسل "المكتوب" المغربي يواصل نجاحه

يواصل المسلسل المغربي "المكتوب" في جزئه الثاني، الذي يُعرض على القناة الثانية "دوزيم" ضمن السباق الرمضاني، تحطيم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات.

وكشف "المركز المهني لقياس نسب المشاهدة" بالمغرب، أن أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "المكتوب"، التي عُرضت مساء الخميس، حصدت أزيد من 8 ملايين مشاهدة، بحصة مشاهدة بلغت 52%.

ولم يكتفِ مسلسل "المكتوب" بهذا القدر، بل إنه حظي كذلك بتفاعل كبير على موقع "يوتيوب"، حيث حققت أولى حلقات العمل أكثر من مليون مشاهدة في ظرف 24 ساعة.