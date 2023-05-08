فن ومشاهير
فيديوهات جديدة لمحمد قنوع
أهدى الفنان السوري باسم ياخور زميله الفنان الراحل محمد قنوع فيديو يوثق بعض كواليس تصويره لمشاهده في مسلسل "العربجي" الذي ظهر فيه بشخصية "شومان".
وشارك ياخور الفيديو على قناته الرسمية في "يوتيوب" تحت عنوان (العربجي/ خلف الكواليس.. إهداء لروح الراحل محمد قنوع).
وتوفي قنوع عن عمر ناهز (49 عاماً) في الثاني والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتشاء بعضلة القلب.
والفيديو البالغة مدته (15 دقيقة) هو الجزء الثاني من كواليس مسلسل العربجي.
ووثق الفيديو مشهدين للراحل قنوع الذي أدى شخصية "شومان"، الأول وهو يدخل إلى منزله، والثاني لحظة اعتدائه و"حمزة" ميلاد يوسف على زوجة عبدو العربجي وقتلها.
كما كشف كواليس مشهد جلد "أبو حمزة" سلوم حداد لـ"عبدو العربجي" باسم ياخور، ومشهد إعدامه أيضاً.