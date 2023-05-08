فيديوهات جديدة لمحمد قنوع

ووثق الفيديو مشهدين للراحل قنوع الذي أدى شخصية "شومان"، الأول وهو يدخل إلى منزله، والثاني لحظة اعتدائه و"حمزة" ميلاد يوسف على زوجة عبدو العربجي وقتلها.

كما كشف كواليس مشهد جلد "أبو حمزة" سلوم حداد لـ"عبدو العربجي" باسم ياخور، ومشهد إعدامه أيضاً.