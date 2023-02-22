حقيقة إهانة الفنانة أصالة للمايسترو هاني فرحات

بدوره، كشف مدير الإعلام في دار الأوبرا، حقيقة الواقعة، إذ أكد أن الفيديو مجتزأ من حفل أحيته الفنانة أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية العام 2019".

وتابع في تصريح له، لجريدة "الوفد" المحلية: "النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستجرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي".

وأضاف: "وحرصت أصالة، قبل تقديمها إحدى الأغاني، على توجيه الشكر إلى المايسترو خالد فؤاد، الذي تولى قيادة فرقتها الموسيقية، باعتباره شريكا لبداياتها، ولتواجده في الحفل، ولم يكن ذلك إطلاقا على حساب المايسترو هاني فرحات، كما تصور البعض".

وكان الفيديو، محل الجدل، قد تم اجتزاؤه، إذ إن الفنانة السورية اعتذرت في مطلعه من المايسترو هاني فرحات، حيث استأذنته بالقول: بالإذن من صديقي وحبيبي هاني فرحات، أهم مايسترو تعاملت معو، من أهم الناس إلي تعاملت معن، للي أهم من هاني وأحلى من هاني وأحلى من أي مايسترو أنا اشتغلت معو، المايسترو الاستاذ الكبير حبيبي وأبوي الدكتور خالد فؤاد".

ولم تعلق الفنانة أصالة على الجدل الدائر بخصوص المقطع المتداول، كما لم يصدر أي تعليق من قبل المايسترو هاني فرحات كذلك.