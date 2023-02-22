حقيقة إهانة الفنانة أصالة للمايسترو هاني فرحات
أثار مقطع فيديو متداول من إحدى حفلات الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل الواسع بين مشاهير ومتابعين.
وكان المقطع المعني قد أظهر أصالة خلال الحفل، وقد أحرجت المايسترو هاني فرحات، حين ظن أن الإشادة موجهة له من قبلها، بينما تبين أنها كانت تشيد بالمايسترو خالد فؤاد".
وإثر ذلك، تعرضت أصالة لحملة انتقادات واسعة، أبرزها هجوم الإعلامي أيمن سليم عليها، إذ اتهمها بمنشور عبر حسابه في "فيسبوك" أنها "سعت للانتقام من المايسترو فرحات، كونه قائد فرقة الفنانة أنغام، والتي نشب بينها وبين أصالة خلاف وقطيعة".
وعلق في معرض حديثه: "فيديو مرعب الناس كلها بتشيره للمطربة أصالة وهي بتقل ذوقها وأدبها وبتمدح في مايسترو آخر غير (هاني فرحات) مايسترو حفلها وبتقول إنه "أهم من هاني و أحلى من هاني " كل ده بسبب خلافها مع أنغام اللي قاهراها ومنكدة عليها عيشتها لإن هاني فرحات بيشتغل مع أنغام في كل حفلاتها، المشكلة أن مش أنغام بس اللي أحسن من أصالة ده شيرين عبدالوهاب بكل عيوبها ومشاكلها أحسن من أصالة وآمال ماهر أحلى من أصالة .. للأسف رغم كل عمليات التجميل اللي خليتها شبه العرايس الحلاوة ماقدرتش تجمل قلبها اللي مابيحملش إلا سواد وغِل.. في فرق بين العفوية وبين الوقاحة وقلة الأدب واضح إن القرشين اللي عملتهم بسبب تطبيلها المستمر وتزييف الحقايق والتاريخ قووا قلبها وخلوها تتخيل إن الجمهور تحت جزمتها ومجبر يستحمل تصرفاتها العشوائية وقلة ذوقها على الأحلى والأهم منها".
وانتقدها الموسيقي هشام شريف، بالقول: "هاني فرحات محتاج الفرقة كلها تطبطب عليه واحد واحد بعد الموقف دا .. الله يكسفك يا شيخه زي ما كسفتي".
بدوره، كشف مدير الإعلام في دار الأوبرا، حقيقة الواقعة، إذ أكد أن الفيديو مجتزأ من حفل أحيته الفنانة أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية العام 2019".
وتابع في تصريح له، لجريدة "الوفد" المحلية: "النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستجرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي".
وأضاف: "وحرصت أصالة، قبل تقديمها إحدى الأغاني، على توجيه الشكر إلى المايسترو خالد فؤاد، الذي تولى قيادة فرقتها الموسيقية، باعتباره شريكا لبداياتها، ولتواجده في الحفل، ولم يكن ذلك إطلاقا على حساب المايسترو هاني فرحات، كما تصور البعض".
وكان الفيديو، محل الجدل، قد تم اجتزاؤه، إذ إن الفنانة السورية اعتذرت في مطلعه من المايسترو هاني فرحات، حيث استأذنته بالقول: بالإذن من صديقي وحبيبي هاني فرحات، أهم مايسترو تعاملت معو، من أهم الناس إلي تعاملت معن، للي أهم من هاني وأحلى من هاني وأحلى من أي مايسترو أنا اشتغلت معو، المايسترو الاستاذ الكبير حبيبي وأبوي الدكتور خالد فؤاد".
ولم تعلق الفنانة أصالة على الجدل الدائر بخصوص المقطع المتداول، كما لم يصدر أي تعليق من قبل المايسترو هاني فرحات كذلك.