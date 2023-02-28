"صعيدي للمرة الرابعة".. جمال سليمان يكشف تفاصيل دوره في "عملة نادرة"

وحول عودته للمشاركة في الدراما الصعيدية، أكد سليمان أنه "للمرة الرابعة يقدم دورًا صعيديًّا، ولديه الخبرة الكافية لذلك، لكن في "عملة نادرة" ثمَّة صعوبة مختلفة، وأحيانًا مدقق اللهجة يمكن أن يعدل لي شيئًا، ووقت البروفات أشعر بأنني أجيد اللهجة، وبمجرد الجلوس مع مدقق اللهجة بكتشف أنني 7/10، وأنني أحب الصعيدي ولهجته جدًّا".

وواصل جمال سليمان حديثه عن عملة نادرة، قائلًا: "بعد 17 سنة، سألتقي مع جومانا مراد في عمل فني، مشاهدنا معًا قليلة، لكنها تلتقي بمشاهد مع أحد أبنائي في المسلسل، الذي يحبها من طرف واحد ويحبها بطريقة فظة ويفرض نفسه عليها، نلتقي دائمًا بحكم أن سكننا إلى جانب بعضنا".