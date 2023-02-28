"صعيدي للمرة الرابعة".. جمال سليمان يكشف تفاصيل دوره في "عملة نادرة"
كشف الفنان السوري جمال سليمان، تفاصيل دوره في مسلسل "عملة نادرة"، الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، إذ تعد هذه المرة الرابعة التي يشارك بها في الدراما الصعيدية.
وقال جمال سليمان في لقاء تلفزيوني: "فخور بالوقوف أمام نيللي كريم، واعتبرها موهبة تفجرت خاصة بعد مسلسل سجن النساء للمخرجة كاملة أبو ذكري"، واصفًا إيّاها بأنها "صاحبة أداء حساس جدًّا، وإنسانة متواضعة".
وأضاف سليمان أن "هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيه نيللي كريم، المجتمع الصعيدي وتتعامل معه بمسؤولية كبيرة، وعندها رغبة لتثبت نفسها وأعتقد أن لديها القدرة على ذلك".
وحول عودته للمشاركة في الدراما الصعيدية، أكد سليمان أنه "للمرة الرابعة يقدم دورًا صعيديًّا، ولديه الخبرة الكافية لذلك، لكن في "عملة نادرة" ثمَّة صعوبة مختلفة، وأحيانًا مدقق اللهجة يمكن أن يعدل لي شيئًا، ووقت البروفات أشعر بأنني أجيد اللهجة، وبمجرد الجلوس مع مدقق اللهجة بكتشف أنني 7/10، وأنني أحب الصعيدي ولهجته جدًّا".
وواصل جمال سليمان حديثه عن عملة نادرة، قائلًا: "بعد 17 سنة، سألتقي مع جومانا مراد في عمل فني، مشاهدنا معًا قليلة، لكنها تلتقي بمشاهد مع أحد أبنائي في المسلسل، الذي يحبها من طرف واحد ويحبها بطريقة فظة ويفرض نفسه عليها، نلتقي دائمًا بحكم أن سكننا إلى جانب بعضنا".
وتابع: "الفنان هشام عاشور سيجسد دور ابن كمال أبو رية، يحب ابنتي، ويوجد بيني وبين أبيه عداء من زمن وبيننا ما صنع الحداد".
يذكر أن مسلسل "عملة نادرة"، هو العمل الأول للفنانة نيللي كريم في الدراما الصعيدية، بعدما قدمت نجاحات عديدة على مدار السنوات الماضية.
وكشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل المسلسل خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت فيه إنه "مسلسل صعيدي للمرة الأولى وستبتعد عن النكد، الذي قدمته في رمضان الماضي من خلال مسلسل فاتن أمل حربي".
وأضافت: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي، وسوف أقدم مسلسلًا صعيديًّا للمرة الأولى في رمضان المقبل، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد".