هل ينجو مسلسل "ليلة السقوط" من فخ اسمه؟

كما أثار المسلسل الجدل كون كاتبه مجدي صابر من أقباط مصر، فكيف له أن يداور دراميًّا الفكر الداعشي المبني على عقائد تكفيرية.

وبعد ذلك كان الامتناع عن عرض "ليلة السقوط" ضمن الموسم الرمضاني الماضي، "بسبب زحمة الأعمال وتنوعها"، كما جاء في بيان شركة بلا حدود المنتجة للعمل، مثيرًا للجدل، الذي زاد مع تقرير عرضه في خضم الزحمة ذاتها مع فارق سنة.

جنسيات مختلفة

إضافة إلى المواضيع الإشكالية السابقة، شكَّلت اللهجة التي سيتم بها الحوار سؤالاً لدى المتابعين، لاسيما أن الممثلين المشاركين هم من جنسيات مختلفة بينهم مصريون وسوريون وعراقيون وأردنيون.

وما أثار مزيدًا من الجدل هو إعلان الشركة المنتجة بأن العمل سيُفاجِئ الجمهور بما يجهله عن فظائع التنظيم وأعماله الآثمة في الموصل وسكانها.

وبلغ الأمر بتوصيف المسلسل بأنه سيشكِّل صدمة للخلايا النائمة بسبب الغوص في خباياهم وأسرارهم، لذا سيتم تصوير معظمه في الأماكن الحقيقية للأحداث، وبحراسة مشددة من الجيش العراقي، نتيجة التهديدات التي وصلت إلى الكاتب والمنتج والعديد من الممثلين.